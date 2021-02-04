Нардеп от партии «ОПЗЖ» обматерил журналистов в Верховной Раде (ВИДЕО)

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Вечканова Елена
В Верховной Раде снова скандал — народный депутат от партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Илья Кива на камеры обматерил журналистов проекта Bihus.info. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал PavlovskyNews.
Кива не церемонился в общении с журналистом. Скрин из видео
Настолько остро Кива отреагировал на попытку представителя
медиа узнать мнение нардепа насчет отмывания денег с помощью конвертационных
центров.
Больше матерных "эпитетов" досталось голове Bihus.info Денису Бигус.
Впрочем, журналист, который непосредственно разговаривал с народным депутатом, тоже не обошелся без нескольких "ласковых" слов в свой адрес. По убеждению Кивы, представители этого проекта не делают ничего полезного, занимаясь лишь "дешевым пиз***ом и провокациями".
После того, как корреспондент понял, что никакого ответа на свои вопросы от политика не получит, он попытался возмутиться подобным поведением народного избранника. Между прочим, человек напомнил, что Илья Кива, как и другие нардепы, получает заработную плату благодаря налогоплательщикам, одним из которых является и сам журналист.
Предупреждаем: в ролике присутствует нецензурная лексика. Достаточно много нецензурной лексики.
Это не первая громкая ситуация, в которой народные депутаты отличились за последние две недели. Как ранее сообщали "Комментарии", между представителями партий "За будущее" и "Голос" разгорелся сексистский скандал. При рассмотрении законопроекта, касающегося Службы безопасности Украины, нардеп Сергей Рудык назвал коллегу-депутат Марьяна Безуглую "девочкой, которой 32 года". Судя по его словам, он не был доволен, что представительница женского пола призывает парламент поддержать голосами серьезный документ.
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сегодня, 16:31
посмотрите на тройку богатырей: кива бойко рабинович - :) вспомнился фильм -тупой и еще тупее,ах немножко да: у одного нейроны мозга напрямую с языком (болтливый высер) Неужели медмемчук не видит своих шавок в морду лица?