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Депутаты разблокировали работу НАПК

Народные депутаты приняли закон, который восстанавливает полномочия НАПК

сегодня, 12:05
Автор:

Сергей Медведев

Парламентское заседание позволило продолжить работу антикоррупционному агентства, деятельность которого была заблокирована после решения Конституционного суда Украины. Тогда еще такое решение назвали скандальным, поскольку оно вызвало широкий общественный резонанс — граждане вышли на митинги протеста под стены КСУ.

Депутаты разблокировали работу НАПК

Депутаты восстановили полномочия НАПК

Теперь же работа Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) восстановлена. 

За законопроект №4470 отдали свои голоса 300 народных депутатов. Закон восстанавливает полномочия НАПК, в том числе в отношении судей и судей КСУ.

Теперь, согласно изменениям, которые вносятся в закон "О предотвращении коррупции", НАПК наделяется полномочиями и правами для обеспечения  полноценного функционирования Агентства.

Закон прописывает порядок реагирования агентства на выявление нарушений соответствующего закона, выявление признаков коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений. Устанавливаются особенности такого реагирования в случае совершения данных действий судьями или судьями КСУ.

Авторы документа предусмотрели и открытый круглосуточный доступ  в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Отмечается, что проверять декларации чиновников будет НАПК, однако для судей, которые ощущают на себе давление, ввели механизм жалоб.

Как сообщал портал "Комментарии", 7 декабря, в Верховной раде Украины был зарегистрирован законопроект, который позволит разблокировать работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Работа государственного ведомства была заблокирована после скандального решения Конституционного суда Украины от 27 октября. 



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Источник: https://news.rbc.ua/rus/politics/rada-razblokirovala-rabotu-napk-1608024962.html
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