Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларации, но есть нюанс

Парламент поддержал закон, который возобновляет уголовную ответственность за ложь. Об этом стало известно в ходе заседания Верховной Рады Украины сегодня, 4 декабря. Фото: ВРУ

Так, за проект закона №4460-д об установлении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления проголосовали 289 народных депутатов. Однако сажать за недостоверное декларирование, согласно документу, не будут. Законопроект предполагает штрафы в случае, когда сумма указана в декларации будет отличаться от реальной от 100 до 5 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (штрафы устанавливаются от 42500 до 85000 грн). Также виновным могут назначить общественные работы от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины отменил наказание за недостоверное декларирование. Таким образом многим чиновникам удалось избежать правовой ответственности. Такое решение всколыхнуло украинцев, поэтому они вышли на протесты под здание Конституционного суда. Чтобы урегулировать ситуацию, Верховная Рада и Президент Украины Владимир Зеленский начали искать выходы из принятых действий КСУ. Поэтому было решено статью о ложном декларировании снова внести в Раду.

Как сообщалось, НАПК озвучило, сколько чиновников наврали в декларациях. Так, в Едином государственном реестре лиц, совершивших коррупционные преступления, так называемом "Реестре коррупционеров", появились записи о 97 госслужащих, которых обвинили в рамках ст. 366 ч.1 ККУ (умышленное непредставление или представление заведомо недостоверных сведений в декларации, в течение всего времени существования реестра).

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