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Главная Новости Политика Скандалы Нападение с кровью на депутата: стали известны подробности скандала в Черкассах
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Нападение с кровью на депутата: стали известны подробности скандала в Черкассах

На Романова якобы напала частная “охрана” заместителя мэра Черкасс и члена партии “Свобода” Юрия Ботнаря

сегодня, 12:50
Автор:

Елена Волкова
Нападение с кровью на депутата: стали известны подробности скандала в Черкассах

Депутат Черкасского горсовета от фракции “Самопомощь” Алексей Романов рассказал о том, как его облили кровью и что этому предшествовало. Об этом народный избранник сообщил местному порталу 18000.

Как сообщает издание, на Романова якобы напала частная “охрана” заместителя мэра Черкасс и члена партии “Свобода” Юрия Ботнаря. По словам самого Романова, перед сессией у него была перепалка с Ботнарем. Депутат спросил у него, где его бронежилет (имея в виду бронежилет, фото в котором Ботнарь выложил в интернет), после чего заммэра якобы ответил, что “бронежилет нужен Романову”. 

“Потом подошли молодчики и сказали на русском языке: “Это тебе за нашего братика”. Это так называемая охрана Ботнаря”, - заявил Алексей Романов.

Напомним, сегодня в Черкассах произошло необычное нападение на местного депутата. Если раньше на народных избранников налетали с кулаками или зеленкой, теперь неизвестные облили депутата горсовета от партии “Самопомощь” Алексея Романова кровью. Фото и видео выложил в Сеть местный житель Вадим Мазниченко.


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