Зеленка больше не в тренде: депутата облили кровью (фото, видео)

Сегодня в Черкассах произошло необычное нападение на местного депутата. Если раньше на народных избранников налетали с кулаками или обливали зеленкой, то теперь неизвестные облили депутата горсовета от партии “Самопомощь” Алексея Романова кровью. Фото и видео выложил в Сеть местный житель Вадим Мазниченко.

Местные СМИ сообщают о том, что, невзирая на произошедшее, Романов сейчас участвует в сессии и обещает прокомментирует случившееся после окончания заседания.

Напомним, в минувшем месяце народному депутату Олегу Волошину плеснули в лицо зеленкой. Так активисты встретили под парламентом избранника из "Оппозиционной платформы" после его высказывания о суверенитете Украины. Олег Волошин подъехал к Раде перед внеочередным заседанием парламента. В этот момент к нему подошла группа активистов. Они представились ветеранами АТО, после чего один из них плеснул депутату в лицо зеленкой. Нардеп решил ответить своему обидчику и ударил его. После этого Волошин, матерясь, ушел. Зеленка также попала на депутата из "Слуги народа", который в этот момент находился рядом с Волошиным.

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