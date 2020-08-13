kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 13.08.2020

BTC/USD

11497.25

ETH/USD

392.07

LTC/USD

54.32

НБУ 13.08.2020

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

32.68

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика Скандалы Зеленка больше не в тренде: депутата облили кровью (фото, видео)
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленка больше не в тренде: депутата облили кровью (фото, видео)

Фото и видео покушения на Алексея Романова выложил в Сеть житель Черкасс Вадим Мазниченко

сегодня, 12:02 comments517
Автор:

Елена Волкова
Зеленка больше не в тренде: депутата облили кровью (фото, видео)

Сегодня в Черкассах произошло необычное нападение на местного депутата. Если раньше на народных избранников налетали с кулаками или  обливали зеленкой, то теперь неизвестные облили депутата горсовета от партии “Самопомощь” Алексея Романова кровью. Фото и видео выложил в Сеть местный житель Вадим Мазниченко. 

Местные СМИ сообщают о том, что, невзирая на произошедшее, Романов сейчас участвует в сессии и обещает прокомментирует случившееся после окончания заседания.

Напомним, в минувшем месяце народному депутату Олегу Волошину плеснули в лицо зеленкой. Так активисты встретили под парламентом избранника из "Оппозиционной платформы" после его высказывания о суверенитете Украины. Олег Волошин подъехал к Раде перед внеочередным заседанием парламента. В этот момент к нему подошла группа активистов. Они представились ветеранами АТО, после чего один из них плеснул депутату в лицо зеленкой. Нардеп решил ответить своему обидчику и ударил его. После этого Волошин, матерясь, ушел. Зеленка также попала на депутата из "Слуги народа", который в этот момент находился рядом с Волошиным.

 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!