Монобольшинство на эфирах находится в мономеньшинстве, - Евгения Кравчук

В "Слуге народа" не "закрывают нардепов в подвале" после скандальных заявлениях, как о "продаже собаки за коммуналку" или "детях низкого качества", в телеэфирах. Об этом рассказала в интервью изданию "Комментарии" заместитель председателя депутатской фракции политической партии "Слуга народа", народный депутат Евгения Кравчук.

Евгения Кравчук - фото из личного архива Е. Кравчук

Так, Кравчук опровергла информацию о том, что в партии "Слуга народа" все публичные выступления регламентированы, а спикерам нужно получить разрешение на выступление, например, на телевидении, от имени "Слуга народа".

"У нас каждый день на эфирах по 15 человек. Много каналов, много эфиров, — заявила нардеп. — Если говорить в общем, сколько спикеров ходят на эфиры, то это не менее сорока. Но на самом деле каждый депутат является спикером. Потому что он приезжает на свой округ, выступает перед людьми, общается с местной прессой. Это не значит, что спикер только тот, который пошел на передачу к Шустеру".

По ее словам, это большая ответственность и большой труд.

"Если кто-то думает, что это просто — ты ходишь на эфиры и там красуешься, то нет. Ты должен подготовиться, понять, кто оппонент и что они будут говорить, какой там расклад сил, — рассказала Кравчук. — В основном монобольшинство на эфирах находится в мономеньшинстве. И все их критикуют".

Сама нардеп говорит, что к публичным выступлениям относится больше как к обязанности, а не как к каким-то бенефитам.

Также Кравчук призналась, что один из ее коллег — Евгений Брагарь – предложивший "продать собаку за коммуналку", больше "не хочет рисковать" и ходить на эфиры. По ее словам, сейчас он занимается работой в комитетах, законодательной деятельностью.

"Насколько я понимаю, он не проявляет желания ходить на эфиры, — отмечает Кравчук. — А в принципе, нет такого, чтобы тебя после скандала закрыли в подвале — и сиди. Каждый имеет просто сделать анализ своих неудачных выступлений. Покажите мне хотя бы одного публичного политика, у которого бы не было каких-то проколов, как говорят, факапов".

Нардеп добавила, что это не значит, что все 245 депутатов должны раздавать интервью. Кто-то должен сконцентрироваться на правках, работе в комитете или округе.

Напомним, ранее Кравчук ответила на упреки в сторону монобольшинства.



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