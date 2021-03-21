Монобольшинство на эфирах находится в мономеньшинстве, - Евгения Кравчук

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Таисия Ерохина
В "Слуге народа"
не "закрывают нардепов в подвале" после скандальных заявлениях, как о "продаже
собаки за коммуналку" или "детях низкого качества", в телеэфирах. Об этом рассказала
в интервью изданию "Комментарии" заместитель председателя
депутатской фракции политической партии "Слуга народа", народный
депутат Евгения Кравчук.
Евгения Кравчук - фото из личного архива Е. Кравчук
Так, Кравчук опровергла
информацию о том, что в партии "Слуга народа" все публичные выступления
регламентированы, а спикерам нужно получить разрешение на выступление,
например, на телевидении, от имени "Слуга народа".
По ее словам, это
большая ответственность и большой труд.
Сама нардеп
говорит, что к публичным выступлениям относится больше как к обязанности, а не
как к каким-то бенефитам.
Также Кравчук
призналась, что один из ее коллег — Евгений Брагарь – предложивший "продать
собаку за коммуналку", больше "не хочет рисковать" и ходить на эфиры. По ее
словам, сейчас он занимается работой в комитетах, законодательной
деятельностью.
Нардеп добавила, что
это не значит, что все 245 депутатов должны раздавать интервью. Кто-то должен
сконцентрироваться на правках, работе в комитете или округе.
Напомним, ранее Кравчук ответила
на упреки
в сторону монобольшинства.
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