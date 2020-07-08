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Главная Новости Политика Скандалы "Много шума из Свинарчуков": суд обязал Bihus.Info извиниться перед Гладковским-младшим
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"Много шума из Свинарчуков": суд обязал Bihus.Info извиниться перед Гладковским-младшим

Подольский суд Киева удовлетворил иск Игоря Гладковского о защите чести и достоинства против журналистов из Bihus.Info из-за прошлогоднего расследования о масштабной коррупции в оборонпроме

сегодня, 22:56
Автор:

Екатерина Белоброва
"Много шума из Свинарчуков": суд обязал Bihus.Info извиниться перед Гладковским-младшим

Подольский райсуд Киева полностью удовлетворил иск Игоря Гладковского, сына экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, о защите чести и достоинства, которые были нарушены в передаче Bihus.Infо, где его обвинили в участии в масштабной коррупционной схеме. Об этом сообщает издание "Громадское".

Напомним,  в феврале 2019 года журналисты из проекту Bihus.Infо опубликовали масштабное расследование хищения в оборонном комплексе Украины. По оценке расследователей, сумма, которую заработали на схеме расхитители - не менее 250 миллионов гривен.

Как утверждают журналисты, схеме причастен Игорь Гладковський, сын заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского. Олег Гладковський, в свою очередь, является близким другом пятого президента и нардепа Петра Порошенко.

Согласно решению суда, эти данные  являются:

- недостоверными,

- нарушающими личные неимущественные права Игоря Гладковского;

- подлежащими опровержению.

"От себя хочу отметить, что данное дело рассматривалось в суде почти полтора года, в частности, из-за позиции ответчиков, которые неоднократно не являлись в суд, чем заставляли суд переносить и откладывать рассмотрение данного дела", - рассказал адвокат Гладковского Руслан Волынец. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что уголовное дело против пятого президента Петра Порошенко по подозрению в незаконной продаже  завода "Кузня на Рыбальском", закрыто



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