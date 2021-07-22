Мэр одного из украинских городов попал в сексистский скандал (ВИДЕО)



















Мэр Ровно попал в сексистский скандал. Фото из открытых источников

Украинский политик, религиозный деятель и городской глава Ровно Александр Третьяк оказался в центре скандала из-за своего сексистского высказывания. Об этом информирует местное издание Rivne.online.

Во время сегодняшней сессии городского совета депутат Елена Хотенко объявила о том, что в межфракционном объединении "Равные Возможности" пополнение. К нему присоединился депутат Юрий Чаборай. Таким образом теперь в "Равных Возможностях" состоят депутаты Анна Хлистунова-Шарпар, Елена Хотенко, Любовь Романюк, Анастасия Кулакевич и Юрий Чаборай.

Отреагировал на эту новость и мэр Александр Третьяк. Однако его реакция была довольно странной для всех. Он произнес: "Чаборай вступил в "Равные Возможности?" Туда, где все женщины?"

Эта фраза, произнесенная городским главой, не осталась без внимания присутствующих. В первую очередь она вызвала сильное возмущение у депутата Елены Хотенко, которая также состоит в межфракционном объединении. Но в ответ на свои возмущения она услышала от мэра лишь: "Я никакой реплики вам не давал".

Консультант "Украинского женского фонда" по гендерной политике Антон Ходаков расценил сказанную городским главой фразу как "сексизм". Стоит отметить, что ранее мэр уже "засветился" в скандале после фразы во время радио-эфира: "Упакуем всех в автобус и вывезем". Речь шла о ромах.

Ранее издание "Комментарии" информировало о том, что украинки снова попали в скандал за рубежом. Подробнее об этом читайте в нашем материале.



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