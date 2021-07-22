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Главная Новости Политика Скандалы Мэр одного из украинских городов попал в сексистский скандал (ВИДЕО)
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Мэр одного из украинских городов попал в сексистский скандал (ВИДЕО)

Скандальная фраза мэра попала на видео

сегодня, 20:30
Автор:

Мокрик Анастасия








Мэр одного из украинских городов попал в сексистский скандал (ВИДЕО)

Мэр Ровно попал в сексистский скандал. Фото из открытых источников

Украинский политик, религиозный деятель и городской глава Ровно Александр Третьяк оказался в центре скандала из-за своего сексистского высказывания. Об этом информирует местное издание Rivne.online.

Во время сегодняшней сессии городского совета депутат Елена Хотенко объявила о том, что в межфракционном объединении "Равные Возможности" пополнение. К нему присоединился депутат Юрий Чаборай. Таким образом теперь в "Равных Возможностях" состоят депутаты Анна Хлистунова-Шарпар, Елена Хотенко, Любовь Романюк, Анастасия Кулакевич и Юрий Чаборай. 

Отреагировал на эту новость и мэр Александр Третьяк. Однако его реакция была довольно странной для всех. Он произнес: "Чаборай вступил в "Равные Возможности?" Туда, где все женщины?"

Эта фраза, произнесенная городским главой, не осталась  без внимания присутствующих. В первую очередь она вызвала сильное возмущение у депутата Елены Хотенко, которая также состоит в межфракционном объединении. Но в ответ на свои возмущения она услышала от мэра лишь: "Я никакой реплики вам не давал". 

Консультант "Украинского женского фонда" по гендерной политике Антон Ходаков расценил сказанную городским главой фразу как "сексизм". Стоит отметить, что ранее мэр уже "засветился" в скандале после фразы во время радио-эфира: "Упакуем всех в автобус и вывезем". Речь шла о ромах. 

Ранее издание "Комментарии" информировало о том, что украинки снова попали в скандал за рубежом. Подробнее об этом читайте в нашем материале

Также сайт сообщал о том, сдаст ли мандат нардеп Юрченко из-за теста на наркотики после скандального ДТП во Львове. 



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Источник: https://rivne.online/archives/44716
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