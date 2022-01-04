Медведчук пожаловался, что его дочери отменили визу на учебу в Швейцарии

Виктор Медведчук, ныне находящийся под домашним арестом из-за подозрения в государственной измене, пожаловался журналистам, что его дочь не смогла выехать на учебу в Швейцарию. По его словам, она успешно окончила школу в Киеве, сдала экзамены в высшее учебное заведение в Женеве и за два дня до начала обучения стало известно, что визу аннулировали. Об этом нардеп ОПЗЖ пожаловался в интервью заблокированному телеканалу UkrLive. Видео обнародовал на Telegram-канале журналист Денис Казанский, передают "Комментарии".

Виктор Медведчук. Фото с Twitter

Он не забыл вспомнить о своем сопротивлении западному миру. Однако эти слова выглядели крайне ироническими в контексте намерений отправить дочь получать образование в Европе.

"Дочь вступила в Женевский университет. Более того обратилась, получила визу на учебу, все было нормально и в начале сентября собиралась ехать на учебу. Буквально за два дня до этого ей объявили, что ее виза аннулирована. Западный мир и здесь проявился. Да, я выступаю против внешнего управления США и Запада. И буду выступать," — рассказал в телеинтервью Виктор Медведчук.

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