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Медведчук пожаловался, что его дочери отменили визу на учебу в Швейцарии

По словам Медведчука, визу аналировали за два дня до начала учебного года

сегодня, 09:36
Автор:

Людмила Слободенюк
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Виктор Медведчук, ныне находящийся под домашним арестом из-за подозрения в государственной измене, пожаловался журналистам, что его дочь не смогла выехать на учебу в Швейцарию. По его словам, она успешно окончила школу в Киеве, сдала экзамены в высшее учебное заведение в Женеве и за два дня до начала обучения стало известно, что визу аннулировали. Об этом нардеп ОПЗЖ пожаловался в интервью заблокированному телеканалу UkrLive. Видео обнародовал на Telegram-канале журналист Денис Казанский, передают "Комментарии".

Медведчук пожаловался, что его дочери отменили визу на учебу в Швейцарии

Виктор Медведчук. Фото с Twitter

Он не забыл вспомнить о своем сопротивлении западному миру. Однако эти слова выглядели крайне ироническими в контексте намерений отправить дочь получать образование в Европе.

"Дочь вступила в Женевский университет. Более того обратилась, получила визу на учебу, все было нормально и в начале сентября собиралась ехать на учебу. Буквально за два дня до этого ей объявили, что ее виза аннулирована. Западный мир и здесь проявился. Да, я выступаю против внешнего управления США и Запада. И буду выступать," — рассказал в телеинтервью Виктор Медведчук.
Напомним, Виктор Медведчук находится под домашним арестом с 12 октября. Его обвиняют в госизмене и посредничестве между украинскими властями и боевиками в ОРДЛО, в которых Украина в 2014-2015 годах незаконными схемами закупала уголь.
В настоящее время Медведчук периодически продолжает критиковать действующую власть. Недавно он заявлял, что из-за энергетического кризиса может наступить скоро и продовольственная.
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Источник: https://t.me/kazansky2017/1597
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