Медведчук назвал единственный путь, как снизить тарифы и сохранить украинскую ГТС

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Станислав Молчанов
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко признал факт, что у Украины нет альтернативы российскому газу, который наша страна получает через трубопровод. Разговоры же политиков о том, что мы потребляем не российский газ, не что иное, как обман – Украина на самом деле потребляет тот же самый российский газ, только купленный у так называемых европейских партнеров, и альтернативы этому голубому топливу нет. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил лидер "ОПЗЖ", нардеп Виктор Медведчук, пишет сайт политической силы.
Виктор Медведчук. Фото: пресс-служба ОПЗЖ
По его словам, если украинские власти реально обеспокоены энергетической безопасностью страны, то на первое место они должны ставить экономических и стратегических интересы самой Украины.
При этом Виктор Медведчук напомнил, что все эти годы страна получает газ напрямую из РФ, отбирая голубое топливо из собственной газотранспортной системы. Хотя украинцам это преподносится так, будто Украина покупает газ у европейских партнеров, куда он якобы направляется.
По его мнению, действующей власти нужно отказаться от политических спекуляций на теме голубого топлива и действовать на рынке газа цивилизованно, исключительно в интересах своего государства: взять на себя ответственность за энергетическую безопасность страны, сохранить ГТС Украины и действительно не допустить катастрофу в энергосекторе.
Также ради бесперебойной прокачки российского голубого топлива по украинской трубе, по мнению политика, нужно предметно подойти к теме создания трехстороннего газотранспортного консорциума при участии ЕС, как потребителя российского газа, и РФ, как его поставщика и гаранта заполненности украинской ГТС голубым топливом, разговоры о котором ведутся уже многие годы.
Вопрос энергетической и экономической безопасности Украины, убежден Медведчук, не может больше оставаться предметом политических спекуляций, и украинские власти это понимают, подтверждением чему и служат последние заявления украинских чиновников об отсутствии альтернативы российскому газу.
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