Медведчук назвал единственный путь, как снизить тарифы и сохранить украинскую ГТС

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко признал факт, что у Украины нет альтернативы российскому газу, который наша страна получает через трубопровод. Разговоры же политиков о том, что мы потребляем не российский газ, не что иное, как обман – Украина на самом деле потребляет тот же самый российский газ, только купленный у так называемых европейских партнеров, и альтернативы этому голубому топливу нет. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил лидер "ОПЗЖ", нардеп Виктор Медведчук, пишет сайт политической силы.

Виктор Медведчук. Фото: пресс-служба ОПЗЖ

"Несмотря на многочисленные россказни украинских политиков о перспективах поставок сжиженного голубого топлива в танкерах, в "Нафтогазе" вынуждены были признать, что украинские порты не имеют соответствующих терминалов, которые позволили бы принимать суда с LNG, да и сама доставка такого газа в Украину под большим вопросом. А покупку газа у американских экспортеров глава НАК и вовсе назвал игрой в финансовые спекуляции, не решающей проблему энергобезопасности страны", – отметил политик.

По его словам, если украинские власти реально обеспокоены энергетической безопасностью страны, то на первое место они должны ставить экономических и стратегических интересы самой Украины.

При этом Виктор Медведчук напомнил, что все эти годы страна получает газ напрямую из РФ, отбирая голубое топливо из собственной газотранспортной системы. Хотя украинцам это преподносится так, будто Украина покупает газ у европейских партнеров, куда он якобы направляется.

"При этом оплата за этот российский газ действительно идет европейским компаниям, причем по космически завышенным ценам, которые тяжким бременем ложатся на плечи потребителей газа: и населения, и юридических лиц", – подчеркнул парламентарий.

По его мнению, действующей власти нужно отказаться от политических спекуляций на теме голубого топлива и действовать на рынке газа цивилизованно, исключительно в интересах своего государства: взять на себя ответственность за энергетическую безопасность страны, сохранить ГТС Украины и действительно не допустить катастрофу в энергосекторе.

"Во-первых, для бесперебойного обеспечения голубым топливом по реальной цене, без переплат европейским посредникам на бирже, Киеву нужно уже сегодня начать переговоры о прямых закупках природного газа у России, – считает нардеп. – Во-вторых, необходим как можно более оперативный старт переговоров о сохранении транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Вопрос транзита и украинские власти, и руководство "Нафтогаза Украины" называют критически важным для страны. Соответственно, работа над продлением этого контракта должна стать прерогативой для официального Киева".

Также ради бесперебойной прокачки российского голубого топлива по украинской трубе, по мнению политика, нужно предметно подойти к теме создания трехстороннего газотранспортного консорциума при участии ЕС, как потребителя российского газа, и РФ, как его поставщика и гаранта заполненности украинской ГТС голубым топливом, разговоры о котором ведутся уже многие годы.

"Совершенно очевидно, что лишь при таком условии можно вести речь об инвестициях в модернизацию ГТС Украины, которая критически необходима и на осуществление которой в украинском бюджете средств нет и не предвидится. И только в этом случае возможно сохранение транзита российского газа на Запад по украинской трубе в достаточных для ее бесперебойной работы объемах", – констатировал глава Политсовета ОПЗЖ.

Вопрос энергетической и экономической безопасности Украины, убежден Медведчук, не может больше оставаться предметом политических спекуляций, и украинские власти это понимают, подтверждением чему и служат последние заявления украинских чиновников об отсутствии альтернативы российскому газу.

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