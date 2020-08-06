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Лукашенко о Майдане: "Я был на стороне Януковича"

Президент Беларуси Александр Лукашенко готов был приютить Виктора Януковича, когда тот бежал после Майдана

6 августа 2020, 20:26 comments1024
Автор:

Екатерина Белоброва
Лукашенко о Майдане: "Я был на стороне Януковича"

Белорусский глава Александр Лукашенко заявил, что готов был приютить в Республике беглого президента Виктора Януковича, который испугался уголовного преследования и физической расправы в феврале 2014 года. Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По словам Лукашенко, он с самого начала был против восстания в Киеве и заведомо предупреждал украинского коллегу, чем это может для него закончиться.

"Я его поддерживал во время Майдана, откровенно вам говорю,  потому что я считал и считаю, что у вас произошел государственный переворот. Я не оцениваю сейчас: виноват, не виноват. Конечно, виноват. Но так нельзя", - обозначил белорусский президент.

Также президент Беларуси отметил, что давний конфликт с Януковичем, который появился на почве отказа Лукашенко прибыть в Чернобыльскую зону для почтения жертв атомного взрыва на 25-летие со дня катастрофы, больше не имеет силы.

"Я ему простил все, особенно когда у него погиб сын. Когда он меня пригласил в Чернобыль на совещание, а потом Запад на него надавил… Ну что там Лукашенко… Он отказался принимать меня в Украине, а когда я сказал, что не нуждаюсь ни в каких разрешениях, чтобы прилететь к себе домой в Украину (дед Лукашенко родом из Украины, - прим. ред.) и приказал поставить самолет для взлета, он закрыл пролет для моего самолета. Я ему все простил", - заключил Лукашенко.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Александр Лукашенко заподозрил Украину в ведении гибридной войны против Беларуси.


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