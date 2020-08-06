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Лукашенко заподозрил Украину и США в гибридной войне против Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заговорил о возможных провокациях и попытке дестабилизировать ситуацию в Республике

6 августа 2020, 16:14 comments568
Автор:

Екатерина Белоброва
Лукашенко заподозрил Украину и США в гибридной войне против Беларуси

Лидер белорусского народа Александр Лукашенко заявил, что в период предвыборной кампании в стране были замечены несколько случаев серьезных провокаций, которые направлены на дестабилизацию государственного строя и организацию Майдана. Об этом сообщает издание "Белта" с заседания по обеспечению безопасности избирательной кампании.

Так, Лукашенко отметил, что сегодня нельзя надеяться на внешних соседей, поскольку фактически против Беларуси кто-то из них ведет гибридную войну.

"Честно признаюсь, и, наверное, вы мне нового не скажете: мы не знаем, на что они способны. Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно "любят". Идет гибридная война против Беларуси, и мы должны ждать пакостей с любой стороны. Что мы, кстати, и делаем", - заметил Лукашенко в беседе с представителями МВД.

Кроме того он отметил, что речь идет вовсе не о громком задержании наемников ЧВК "Вагнер", но и частных, казалось бы, лиц.

"Известны имена, фамилии, адреса, пароли, явки. До чудес иногда доходит. Средства массовой информации настораживают нас, что нас тут хотят захватить американцы, натовцы. Некоторых людей с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе задержали. Но со штыками наперевес их защищают российские руководители", - заключил президент.

При этом он подчеркнул, что не допустит анонсированного протестным электоратом Беларуси "майдана" 9-10 августа,  который приведет к "полному хаосу и летающим головешкам" по всему Минску.

"Этого мы допустить не можем и не допустим", - заключил Александр Григорьевич. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Беларуси была задержана группа силовиков ЧВК "Вагнер", которые индицированы как граждане России и Украина попросила об экстрадиции некоторых из них.





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