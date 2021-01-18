Кравчук своими высказываниями фактически признал ОРДЛО отдельными государствами, - Розенбаум

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Станислав Молчанов
Глава украинской
делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук фактически признал
ОРДО и ОРЛО отдельными государствами, заявил политический обозреватель Сергей
Розенбаум. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Донбасс. Фото из открытых источников
Как пишет
Розенбаум, Кравчук публично настаивает, что вопрос освобождения удерживаемых
лиц – "это вопрос межгосударственного характера, и государства должны изучить
вопрос и решить на государственном уровне по нормам международного права и в
рамках нормандского формата".
Если это
официальная позиция Украины, убежден Розенбаум, то стоит об этом заявить и
руководителям государства.
Напомним, эксперты
пояснили, что предусматривает новый
законопроект для Донбасса и какие риски кроет в себе политика переходного
периода.
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