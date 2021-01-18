Кравчук своими высказываниями фактически признал ОРДЛО отдельными государствами, - Розенбаум

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук фактически признал ОРДО и ОРЛО отдельными государствами, заявил политический обозреватель Сергей Розенбаум. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Донбасс. Фото из открытых источников

Как пишет Розенбаум, Кравчук публично настаивает, что вопрос освобождения удерживаемых лиц – "это вопрос межгосударственного характера, и государства должны изучить вопрос и решить на государственном уровне по нормам международного права и в рамках нормандского формата".

"Получается, что главный переговорщик от Украины, представитель президента в ТКГ, признает самопровозглашённые формирования в ОРДЛО отдельными государствами! Несмотря на свой громадный профессиональный опыт, Кравчук признал их субъектами международного права. Что дальше? Украина скоро официально признает их независимыми государствами?" — заявил политический обозреватель.

Если это официальная позиция Украины, убежден Розенбаум, то стоит об этом заявить и руководителям государства.

"А если же нет, и это личное мнение Кравчука, наверное, таких представителей нужно немедленно отправлять на пенсию. Даже Путин считает неконтролируемый Украиной Донбасс территорией Украины, а Кравчук – нет. Абсурд!" — резюмируется в сообщении политобозревателя.

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