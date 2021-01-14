Политика переходного периода: что предусматривает новый законопроект для Донбасса

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий завершило разработку проекта закона "О государственной политике переходного периода". Почему этот документ появился именно сейчас и какие в нем есть сильные и слабые стороны – эксперты рассказали изданию "Комментарии".



Переходной период на Донбассе. Фото: Д. Романюк/Comments.ua

Роль посредников

Директор Центра международной безопасности Валерий Кравченко отмечает, что на первый взгляд, законопроект производит положительное впечатление.

"Импонирует подход унификации природы угрозы в Крыму и на Донбассе, а именно – российская агрессия и установление оккупационных администраций. Это делает невозможным спекуляции о "сепаратистах", – отмечает эксперт. – Россия одинаково виновата за признание ей "аннексии" Крыма, а также за непризнанное разжигание конфликта на Востоке.

Валерий Кравченко обращает внимание, что в законопроекте Украина соглашается на большой промежуток времени функционирования переходных администраций – 25 лет.

"Очевидно, нужен инструмент для реализации переходного периода, который обычно не прописан в драфте национального законопроекта, – продолжает он. – Ведь трудно представить, что русские так просто возьмут и перестанут оказывать военную поддержку собственным оккупационным режимам в Донецке и Луганске. Поэтому органично здесь выглядело бы упоминание о привлечении международных переходных администраций как гражданской составляющей многокомпонентной миссии по поддержанию мира ООН / ОБСЕ, которая возьмет на себя ключевую функцию конфликтного и пост-конфликтного урегулирования. Такие беспристрастные международные посредники будут иметь на начальном этапе значительно больше доверия местных жителей, чем украинские военно-гражданские администрации. А восстановление доверия – один из важнейших критериев, который стремится нивелировать РФ".

Директору Центра международной безопасности представляется неслучайным, что документ публично обнародовали в Минреинтеграции именно в канун встречи политических советников глав государств нормандской четверки в Берлине (состоялась 12 января).

"Это своеобразный знак Козаку и Путину, Франции и Германии – Украина выполняет домашнее задание, готовится к приемлемым для себя компромиссам, – считает Валерий Кравченко. – Сам по себе законопроект несколько утопический, оторванный от реальности, но он нужен именно как сигнал. Между тем, РФ твердо стоит на своем – Киев должен решать все во внутреннем дискурсе с Донецком и Луганском. И здесь документ Минреинтеграции дает четкий ответ – в Украине проходит международный вооруженный конфликт, где РФ является единоличным агрессором".

Ошибочный подход

Руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков Михаил Дяденко считает, что подход, предложенный в законопроекте, является ошибочным.

"Увязывание вопроса Донбасса с вопросом Крыма может привести к осложнениям с урегулированием ситуации на востоке, – поясняет он. – Политика РФ базируется на том, что по Донбассу возможны переговоры. И она готова вернуть Украине контроль над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей. Вопрос лишь – на каких условиях. По Крыму нынешняя российская власть говорить точно не готова. В Уголовный кодекс РФ даже внесли статью, предусматривающую наказание за отрицание того, что Крым – "российская территория". Учитывая ситуацию, думаю, нам следует разграничивать возвращение контроля Украины над оккупированными территориями Донбасса – и возврат украинского суверенитета на Крым".

Михаил Дяденко также призывает учитывать специфику международной ситуации. Он отмечает, что если в отношении Донбасса есть четкая поддержка украинских усилий по возврату территорий, то с Крымом (несмотря на то, что международного сообщество не признает его частью России), никто не стремится активизировать подобные шаги.

"Надеюсь, что в предложенном виде законопроект не будет рассмотрен, – говорит эксперт. – Иначе это может еще больше осложнить и без того непростой переговорный процесс по Донбассу. Сначала нужно вернуть его. А время Крыма еще придет".

Напомним, в Берлине поздним вечером 12 января завершилась встреча советников лидеров Нормандского формата (Украина, Германия, Франция, Россия). Что можно сказать по ее итогам, что могло остаться за кулисами и каковы перспективы урегулирования конфликта на Донбассе в 2021 году – "Комментарии" разбирались вместе с экспертами.

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