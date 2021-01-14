Политика переходного периода: что предусматривает новый законопроект для Донбасса

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Татьяна Веремеева
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных
территорий завершило разработку проекта закона "О государственной политике переходного периода". Почему
этот документ появился именно сейчас и какие в нем есть сильные и слабые
стороны – эксперты рассказали изданию "Комментарии".
Переходной период на Донбассе. Фото: Д. Романюк/Comments.ua
Директор Центра международной безопасности Валерий Кравченко отмечает,
что на первый взгляд, законопроект производит положительное впечатление.
"Импонирует подход унификации природы угрозы в Крыму и на
Донбассе, а именно – российская агрессия и установление оккупационных
администраций. Это делает невозможным спекуляции о "сепаратистах", – отмечает
эксперт. – Россия одинаково виновата за признание ей "аннексии" Крыма, а также
за непризнанное разжигание конфликта на Востоке.
Валерий Кравченко обращает внимание, что в законопроекте Украина
соглашается на большой промежуток времени функционирования переходных
администраций – 25 лет.
"Очевидно, нужен инструмент для реализации переходного периода,
который обычно не прописан в драфте национального законопроекта, – продолжает
он. – Ведь трудно представить, что русские так просто возьмут и перестанут
оказывать военную поддержку собственным оккупационным режимам в Донецке и
Луганске. Поэтому органично здесь выглядело бы упоминание о привлечении
международных переходных администраций как гражданской составляющей
многокомпонентной миссии по поддержанию мира ООН / ОБСЕ, которая возьмет на
себя ключевую функцию конфликтного и пост-конфликтного урегулирования. Такие
беспристрастные международные посредники будут иметь на начальном этапе
значительно больше доверия местных жителей, чем украинские военно-гражданские
администрации. А восстановление доверия – один из важнейших критериев, который
стремится нивелировать РФ".
Директору Центра международной безопасности представляется
неслучайным, что документ публично обнародовали в Минреинтеграции именно в
канун встречи политических советников глав государств нормандской четверки в
Берлине (состоялась 12 января).
"Это своеобразный знак Козаку и Путину, Франции и Германии – Украина
выполняет домашнее задание, готовится к приемлемым для себя компромиссам, – считает
Валерий Кравченко. – Сам по себе законопроект несколько утопический, оторванный
от реальности, но он нужен именно как сигнал. Между тем, РФ твердо стоит на
своем – Киев должен решать все во внутреннем дискурсе с Донецком и Луганском. И
здесь документ Минреинтеграции дает четкий ответ – в Украине проходит
международный вооруженный конфликт, где РФ является единоличным агрессором".
Руководитель Центра правового анализа и исследования политических
рисков Михаил Дяденко считает, что подход, предложенный в законопроекте,
является ошибочным.
"Увязывание вопроса Донбасса с вопросом Крыма может привести к
осложнениям с урегулированием ситуации на востоке, – поясняет он. – Политика РФ
базируется на том, что по Донбассу возможны переговоры. И она готова вернуть
Украине контроль над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской
областей. Вопрос лишь – на каких условиях. По Крыму нынешняя российская власть
говорить точно не готова. В Уголовный кодекс РФ даже внесли статью,
предусматривающую наказание за отрицание того, что Крым – "российская
территория". Учитывая ситуацию, думаю, нам следует разграничивать возвращение
контроля Украины над оккупированными территориями Донбасса – и возврат украинского
суверенитета на Крым".
Михаил Дяденко также призывает учитывать специфику международной
ситуации. Он отмечает, что если в отношении Донбасса есть четкая поддержка
украинских усилий по возврату территорий, то с Крымом (несмотря на то, что
международного сообщество не признает его частью России), никто не стремится
активизировать подобные шаги.
"Надеюсь, что в предложенном виде законопроект не будет
рассмотрен, – говорит эксперт. – Иначе это может еще больше осложнить и без
того непростой переговорный процесс по Донбассу. Сначала нужно вернуть его. А
время Крыма еще придет".
Напомним, в Берлине поздним вечером 12 января завершилась встреча советников лидеров Нормандского формата (Украина, Германия, Франция, Россия). Что можно сказать по ее итогам, что могло остаться за кулисами и каковы перспективы урегулирования конфликта на Донбассе в 2021 году – "Комментарии" разбирались вместе с экспертами.
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