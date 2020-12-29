Конституционный суд: почему Украина проиграет от любого решения Зеленского по Тупицкому

Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении председателю Конституционного суда Украины (КСУ) Александру Тупицкому и направил ходатайство президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого с должности председателя КСУ. "Комментарии" узнали у экспертов, кто и почему проиграет в этой битве.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Я вообще за то, чтобы КСУ ликвидировать"

Директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий Бала напоминает, что президент не может отстранить главу КСУ от исполнения его обязанностей. Впрочем, подчеркивает эксперт, что Зеленский, что Офис президента, похоже, привыкли перебирать полномочия.

"Такие решения, как по мне, ведут к тому, что у нас еще два месяца назад, после решения КСУ о несоответствии Основному закону ряда положений касательно е-декларирования, назвали конституционным кризисом. Тогда это таковым не было. Но если далее будет так продолжаться, работу КСУ могут реально парализовать", — предупреждает эксперт.

По его мнению, лучшим выходом из конфликта была бы добровольная отставка нынешнего состава судей КСУ. Однако вряд ли те на такое пойдут.

"Я вообще за то чтобы КСУ ликвидировать, — говорит директор АМС. – Эта институция себя дискредитировала ранее (позволили Януковичу фактически узурпировать власть, приняли безосновательное решение о досрочном роспуске парламента 8 созыва), продолжает и сейчас. Фактически КСУ уже многие годы не арбитр событий, а их участник. Лучше бы остался только Высший суд. Но если в нынешней ситуации вопрос ликвидации КСУ как институции не стоит, нужно менять принцип его формирования".

Виталий Бала считает, что КСУ должны не назначать, как сейчас, и Верховная Рада, и президент, и съезд судей. Правильнее, по его мнению, если людей, принимающих судьбоносные для страны решения, будет избирать 2/3, а то и 3/4 парламента.

"От нынешней же ситуации при любом ее исходе проиграет Украина как государство. Кто бы ни стал победителем в этой кулуарной войне, которая вышла из-под ковра, для имиджа страны всё происходящее ничего хорошего не несет", — уверен Виталий Бала.

"На наших глазах происходит саморазрушение системы государственного управления"

Политолог Андрей Мишин считает, что нынешний политический режим продолжает само-дисквалифицироваться, раз за разом применяя запрещенные приемы.

"Свежий пример — глава Офиса президента Андрей Ермак заявляет СМИ, что Зеленский ждет представление Генерального прокурора, чтобы принять решение об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого. При этом законных оснований для прекращения полномочий судьи КСУ нет. Очевидно, что мы имеем дело с циничным политическим преследованием с элементами произвола и насилия над действующей в Украине системой права", — подчеркивает эксперт.

Андрей Мишин напоминает, что недовольство президента вызвано решением Конституционного суда по антикоррупционному законодательству.

"На главу этого суда "спустили всех собак", начали преследовать по делу семилетней давности о незаконной приватизации завода, находящегося сегодня в оккупированной части Донецкой области. Но глава Конституционного суда нашей страны не американский гангстер Аль Капоне, как известно, осужденный за неуплату налогов, — подчеркивает политолог. – На наших глазах происходит саморазрушение системы государственного управления. Не исключено, что в интересах внешних сил. На мой взгляд, остановить самоубийственную войну между судебной и исполнительной (президентской) властью может только представительная власть. Надеемся на политическую волю и торжество здравого смысла всех парламентских фракций".

Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, почему Украина никак не может победить коррупцию.





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