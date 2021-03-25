Напряженность в партии «Голос»: какую роль сыграли Притула и Вакарчук

BTC/USD
51299.33
ETH/USD
1584.88
LTC/USD
171.41
USD/UAH
28.02
EUR/UAH
33.15
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Таисия Ерохина
В официальном заявлении партия "Голос" заверила, что делает все, чтобы наладить коммуникацию внутри фракции и сохранить ее монолитность. Причиной возможного раскола политсилы может быть так называемый вождизм. Не последнюю роль сыграло отстранение от "Голоса" Святослава Вакарчука и Сергея Притулы. Об этом заявил в блоге на портале "Комментарии" политтехнолог, политический консультант, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.
Фото: media.slovoidilo.ua
Эксперт считает, что проблема практически всех политических партий в Украине заключается в их вождизме. Политические партии создавались вокруг одного лидера, рейтинг которого позволял партиям получать положительные результаты на национальных и местных выборах.
Так, социологические исследования только подчеркивают бесперспективность этой партии в таком виде, как сейчас. Эксперт отмечает, что новое руководство пытается заключить союз с действующей властью, что видно, как по публичным заявлениям, так и по поддержке во время голосования в Верховной Раде.
Как сообщалось, директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований, доктор политических наук Игорь Петренко напомнил, что это не первый случай ссор внутри "Голоса".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости