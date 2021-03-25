Напряженность в партии «Голос»: какую роль сыграли Притула и Вакарчук

В официальном заявлении партия "Голос" заверила, что делает все, чтобы наладить коммуникацию внутри фракции и сохранить ее монолитность. Причиной возможного раскола политсилы может быть так называемый вождизм. Не последнюю роль сыграло отстранение от "Голоса" Святослава Вакарчука и Сергея Притулы. Об этом заявил в блоге на портале "Комментарии" политтехнолог, политический консультант, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

Фото: media.slovoidilo.ua

Эксперт считает, что проблема практически всех политических партий в Украине заключается в их вождизме. Политические партии создавались вокруг одного лидера, рейтинг которого позволял партиям получать положительные результаты на национальных и местных выборах.

"Не стала исключением и политическая партия "Голос", которая ориентировалась на певца Святослава Вакарчука. Само название этой партии символически подчеркивает, кто был ее лидером. После ухода Вакарчука не только из руководства партией, но и политики, его преемники, по моему мнению, берут фальшивые "политические ноты"", — пишет Бала.

Так, социологические исследования только подчеркивают бесперспективность этой партии в таком виде, как сейчас. Эксперт отмечает, что новое руководство пытается заключить союз с действующей властью, что видно, как по публичным заявлениям, так и по поддержке во время голосования в Верховной Раде.

"Были попытки спасти ситуацию, когда Сергей Притула выступал фронтменом партии "Голос" на местных выборах в Киеве, но впоследствии новое руководство "отодвинуло" его в сторону. Поэтому неудивительно, что среди народных депутатов есть те, кто не поддерживает политику нового руководства. И если слухи о намерениях Сергея Притулы создать новый политический проект правдивы, то этот проект будет иметь больше перспектив, чем партия "Голос" без певца Вакарчука", — считает Бала.

Как сообщалось, директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований, доктор политических наук Игорь Петренко напомнил, что это не первый случай ссор внутри "Голоса".

"Все началось с исключения Притулы, — считает эксперт. — Вроде как, готовился своеобразный переворот. Группа во главе с Притулой и некоторыми другими депутатами интриговала против Киры Рудик за якобы слабую позицию партии по ряду вопросов. Она вовремя это прекратила, пошла на опережение. Притула покинул ряды (по той информации, что я владею — по настоятельной просьбе), произошли изменения в руководстве фракции, ею сейчас руководит Железняк ".

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