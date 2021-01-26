Киев ищет оправдания своему нежеланию вернуть удерживаемых лиц из ОРДЛО – Погребинский

Даже если ОРДЛО не намерены вести переговоры с Киевом, но готовы передать удерживаемых лиц Украине, со стороны официального Киева преступно отклонять такую возможность вернуть своих людей. Об этом заявил политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала "Ньюзван".

Переговоры по Донбассу. Фото из открытых источников

"Если сторона непризнанных республик не хочет вести переговоры на этот счет (про обмен удерживаемыми лицами) с представителями ТКГ и официальными уполномоченными со стороны Киева, а говорит, что мы готовы передать депутату такому-то, а киевская власть не доверяет этому депутату, но что он может такого сделать плохого в этой ситуации? Кроме того, что он помогает решению проблемы этих конкретных людей в интересах украинского государства, которое возвращает своих людей домой", — отметил Погребинский.

Политолог констатировал, что Киев попросту ищет разные оправдания своему нежеланию вернуть удерживаемых лиц в Украину.

"Леонид Кучма сказал, что Медведчук — приватная личность. Но это лидер второй по численности в Верховной раде фракции, народный депутат, это не приватная личность, а государственный деятель", — добавил Погребинский.

По словам политолога, Киев выступает в роли откровенного врага украинского народа, потому — сводит проблему Донбасса до уровня целесообразности в плане самопиара.

"Киевской власти сам факт, что будет продемонстрировано предпочтение во взаимодействиях не с Зеленским, Бакановым, Шмыгалем и каким-то Резниковым, который хочет разобраться с "раковой опухолью Донбассом", в ОРДЛО с ними не хотят разговаривать, как их можно в этом обвинить? Какая вам разница, если вам нужно вернуть этих людей? Вы можете заслугу приписать себе, скажите: "Мы направили людей и будем их лечить", но прекратите выступать в роли откровенных врагов украинского народа", – призвал Погребинский.

Напомним, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины разработало проект закона "О государственной политике переходного периода" — касательно оккупированных территорий. Речь, в частности, идет о закреплении за Россией статуса "государство-агрессор", об амнистии, управлении территориями и так далее… "Комментарии" вместе с экспертами оценили плюсы и минусы высказанных предложений.

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