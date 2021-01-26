Киев ищет оправдания своему нежеланию вернуть удерживаемых лиц из ОРДЛО – Погребинский

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Станислав Молчанов
Даже если ОРДЛО
не намерены вести переговоры с Киевом, но готовы передать удерживаемых лиц
Украине, со стороны официального Киева преступно отклонять такую возможность
вернуть своих людей. Об этом заявил политолог Михаил Погребинский в эфире
телеканала "Ньюзван".
Переговоры по Донбассу. Фото из открытых источников
Политолог
констатировал, что Киев попросту ищет разные оправдания своему нежеланию вернуть
удерживаемых лиц в Украину.
По словам
политолога, Киев выступает в роли откровенного врага украинского народа, потому
— сводит проблему Донбасса до уровня целесообразности в плане самопиара.
Напомним, Министерство
по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины разработало
проект закона "О государственной политике переходного периода" —
касательно оккупированных территорий. Речь, в частности, идет о закреплении за
Россией статуса "государство-агрессор", об амнистии, управлении
территориями и так далее… "Комментарии" вместе с экспертами оценили плюсы
и минусы высказанных предложений.
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