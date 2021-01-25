Деоккупация Донбасса: как облегчить жителям захваченных территорий переходной период

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины разработало проект закона "О государственной политике переходного периода" — касательно оккупированных территорий. Речь, в частности, идет о закреплении за Россией статуса "государство-агрессор", об амнистии, управлении территориями и так далее… Издание "Комментарии" вместе с экспертами оценивало плюсы и минусы высказанных предложений.

Украина готовит законопроекты для облегчения деоккупации Донбасса. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

"Этим законопроектом мы выбиваем почву из-под ног РФ"

Аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Мария Золкина считает презентацию законопроект о переходном периоде очень весомым событием.



"В документе детально прописано, каким именно образом Украина собирается возвращать контроль над временно оккупированными территориями. Как и при каких условиях определенные территории шаг за шагом будут признаваться деоккупированными. И каким образом украинские органы власти будут возобновлять свою работу там. Как будут работать суды, административные учреждения и прочее", — поясняет Мария Золкина.

По ее мнению, таким образом во внутренней политике Украины в отношении Донбасса начинается новый период.

"Такой ясности относительно планов Украины по реинтеграции прежде не было, — подчеркивает аналитик. — Законопроект отвечает на вопросы амнистии, люстрации тех, кто строит т.н. "ДНР" и "ЛНР", поясняет, как будут работать суды и рассматриваться преступления, которые совершались на временно оккупированной территории. Этим законопроектом мы выбиваем почву из-под ног РФ в отношении переговоров. Потому что четко говорим, что выборы на оккупированных территориях невозможны ранее, чем через два года после признания определенного населенного пункта деоккупированным. А на протяжении этого периода там управлять будут не самопровозглашенные администрации (как того хочет Россия — и что она продвигает в ТКГ), а военно-гражданские администрации, утвержденные украинской властью".

Мария Золкина обращает внимание и на то, что никакой всеобщей амнистии не предусматривается.

"Будут уголовное преследование тех, кто совершил тяжкие, особо тяжкие преступления. Отдельно отводится вопрос люстрации для тех, кто принимал участие в работе определенных органов псевдо-власти, но при этом не был задействован в серьезных преступлениях, — говорит аналитик. – Несмотря на то, что в переговорах качественно нового этапа нет, зато в позиции Украины в отношении Донбасса (и это отразится на переговорах украинской стороны с российской) начинается новый этап. Мы делаем акцент на пересмотре Минских соглашений. Неудавшаяся попытка договорится с РФ привела к тому, что украинская власть расставляет все точки над "і". Мы не идем на уступки по политическим компромиссам, наоборот, добавляем прозрачности в то, каким видим решение этого вопроса — установление украинской юрисдикции на ныне оккупированных территориях".

Есть и позитив, и негатив

К законопроекту про политику переходного периода можно высказать целый ряд претензий. Но есть у него и одно значительное достоинство, что подчеркивает историк, политолог, правозащитник, исследователь радикализма Вячеслав Лихачев.

"Начну с негатива. При беглом чтении текст производит впечатление очень рыхлого и неоднородного, — отмечает он. — Похоже, что его авторы искусственно пытались объединить в одном всеобъемлющем проекте целый ряд совершенно разных вопросов, при этом не одинаково хорошо ориентируясь в них. Впечатление усиливается из-за явных заимствований, которые авторы проекта попытались применить к оккупированным районам Донецкой и Луганской области как из уже существующего украинского законодательства по отношению к оккупированному Крыму, так и из зарубежного опыта постконфликтного примирения и переходного правосудия".

Однако, акцентирует Вячеслав Лихачев, реалии оккупированных районов Донбасса отличаются от крымских реалий. Еще менее похожа российско-украинская война на гражданские конфликты в Латинской Америке, послужившие для авторов проекта образцом.

"Но есть, как я уже упомянул, и позитив, — продолжает эксперт. — Судя по тому, что мне приходилось слышать, закон вряд ли будет принят Радой в обозримом будущем. Скорее всего, еще на уровне профильного комитета его погребут под валом правок. Слишком очевидны, даже если не вдаваться в содержательные подробности, несогласования внутри проекта даже на уровне терминов и понятий. Если же немного абстрагироваться от конкретного текста, я выскажу сомнение в том, что вообще оправдана попытка принять всеобъемлющий закон, описывающий всю полноту государственной политики — как по отношению к оккупированным районам Донецкой и Луганской областей сейчас, так и по отношению к этим территориям после деоккупации. Мне представляется более реалистичным последовательная регламентация различных сфер узкими "профильными" законами, которые, к тому же, проще будет подготовить на должном профессиональном уровне".

Ранее "Комментарии" сообщали о том, как законопроект о переходном периоде оценил нардеп Муса Магомедов.

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