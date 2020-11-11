kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.11.2020

BTC/USD

15632.97

ETH/USD

460.74

LTC/USD

59.51

НБУ 11.11.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика кабмин Карантин выходного дня: стало известно, как будут работать все виды общественного транспорта
commentss НОВОСТИ Все новости

Карантин выходного дня: стало известно, как будут работать все виды общественного транспорта

На выходных общественный транспорт продолжит свою работу

сегодня, 16:41
Автор:

Владимир Лавский

Общественный транспорт продолжит работать во время карантина выходного дня. Об этом сообщил министр инфраструктуры и транспорта Владислав Криклий в своем телеграм-канале. 

Карантин выходного дня: стало известно, как будут работать все виды общественного транспорта

Как сообщил министр, все виды автотранспорта, в том числе и маршрутные такси, продолжат работу без ограничений по времени. Единственное исключение: разрешено будет перевозить столько пассажиров, сколько сидят мест есть в отдельном виде транспорта. Это ограничение касается и междугородних маршрутов. 

Также Криклий акцентировал внимание на том, что авиасообщение внутри Украины не останавливается. Если кто-то надумал выезжать за рубеж. то обязательно нужно ознакомиться с правилами въезда в другие страны. 


Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине могут отказаться от адаптивного карантина. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/vladyslavkryklii/252
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ