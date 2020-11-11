Карантин выходного дня: стало известно, как будут работать все виды общественного транспорта

Общественный транспорт продолжит работать во время карантина выходного дня. Об этом сообщил министр инфраструктуры и транспорта Владислав Криклий в своем телеграм-канале.

Как сообщил министр, все виды автотранспорта, в том числе и маршрутные такси, продолжат работу без ограничений по времени. Единственное исключение: разрешено будет перевозить столько пассажиров, сколько сидят мест есть в отдельном виде транспорта. Это ограничение касается и междугородних маршрутов.

Также Криклий акцентировал внимание на том, что авиасообщение внутри Украины не останавливается. Если кто-то надумал выезжать за рубеж. то обязательно нужно ознакомиться с правилами въезда в другие страны.





Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине могут отказаться от адаптивного карантина.

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