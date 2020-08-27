Камбэк Саакашвили: почему политик решил вернуться в Грузию

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Таисия Ерохина
Глава Исполнительного
комитета Национального совета реформ Украины, бывший президент Грузии Михаил
Саакашвили заявил сегодня, что считает Украину домом, но ему пора
возвращаться на родину. "Комментарии" расспросили экспертов, с чем может быть
связано такое решение.
Эксперт по национальной
безопасности и обороне Украинского института будущего (УИБ) Ираклий Джанашия
напоминает, что 31 октября в Грузии намечены парламентские выборы. И своим
заявлением Михаил Саакашвили, по его мнению, бросает пробный камень –
посмотреть на реакцию населения.
"Если "Единое национальное
движение" (партия, лидером которой является Саакашвили) наберет большинство, то
он сможет вернуться, – считает Ираклий Джанашия. – Кстати, реакция появилась
практически моментально со стороны министра юстиии Грузии Теи Цулукиани. Она
заявила, что как только Саакашвили прибудет его ждет арест и заключение в
тюрьму".
Для Украины происходящее, по
мнению эксперта УИБ, ничего не значит. Саакашвили как был гражданином Украины,
так и остается.
Политолог, сотрудник
Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Максим Степаненко
призывает не воспринимать заявление Саакашвили якобы возвращении в Грузию как
точное и однозначное.
"Скорее его следует
воспринимать в контексте предвыборной гонки в Грузии. Партия Саакашвили имеет
неплохие шансы, чтобы провести осенью достаточное количество депутатов в
парламент, – поясняет Максим Степаненко. – Так что данное заявление (увидеть
которое, кстати, на данный момент можно лишь с территории Грузии) направлено
исключительно на внутреннего - грузинского – избирателя".
Даже в случае победы партии
Саакашвили на выборах в Грузии, не факт, что бывший президент туда вернется,
считает эксперт МЦПИ.
И дело, по его словам, не
только в ряде уголовных дел (касательно злоупотребления властью, преследования
политических оппонентов), которые возбуждены против Саакашвили, бывшего
президентом Грузии два срока подряд (в 2004-2013 годах). Сам Михо, кстати,
называет их политически мотивированными.
"Его политическая карьера в
Украине развивается стремительно, – подчеркивает Максим Степаненко. – Он имеет
неплохую поддержку в верхах. А в политических кругах в последнее время ходят
слухи, что Саакашвили готовят как возможного кандидата на должность премьер-министра
Украины. Так что не думаю, что он исчерпал все возможности своей политкарьеры в
Украине. Скорее всего, будет и далее активно работать именно здесь".
Эксперт Украинского института
политики (УИП) Даниил Богатырев считает основной причиной появления подобного
заявления Саакашвили то, что в новых украинских раскладах для него не нашлось
хлебного места.
"Понятно, что это и попытка
поднять рейтинг своей политсиле на предстоящих парламентских выборах в Грузии.
Но не думаю, что это серьезно ей поможет. Саакашвили просто раскладывает яйца в
разные корзины, – говорит эксперт УИП. – В Грузии ему ничего особо не светит.
Но – напомнить о себе надо. А в Украине Нацсовет реформ, который он возглавляет
сейчас – структура декларативная. Власти
его наработки не принимают во внимание".
Даниил Богатырев утверждает,
что ему известно о попытках Саакашвили "продать" себя крупным украинским
финансово-промышленным группировкам – как лоббиста их интересов. В том числе –
на таможне.
"Но никто на это не повелся,
– отмечает эксперт УИП. – По той простой причине, что никой реальной властью он
не обладает, равно как не может повлиять на принятие тех или иных решений. В
Украине ему, похоже, ничего больше не светит. Поэтому он обратил свой взор на
Грузию, где против него возбужден ряд уголовных дел. И где по возвращению он
может сесть. Так что, скорее всего, Саакашвили в ближайшее время будет
оставаться в Украине. Об этом говорит и то, что ролик он выпустил на
грузинском, а в украинском сегменте его нет. После того, как он перестал быть
президентом Грузии, Саакашвили – это уже отходы мировой политики, которые
пытаются найти себе место хоть где-то. Жаль, что таким местом стала Украина".
Напомним, появилась реакция
Грузии на заявление Саакашвили о возвращении.
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