Камбэк Саакашвили: почему политик решил вернуться в Грузию

Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил сегодня, что считает Украину домом, но ему пора возвращаться на родину. "Комментарии" расспросили экспертов, с чем может быть связано такое решение.

"Бросает пробный камень"

Эксперт по национальной безопасности и обороне Украинского института будущего (УИБ) Ираклий Джанашия напоминает, что 31 октября в Грузии намечены парламентские выборы. И своим заявлением Михаил Саакашвили, по его мнению, бросает пробный камень – посмотреть на реакцию населения.

"Если "Единое национальное движение" (партия, лидером которой является Саакашвили) наберет большинство, то он сможет вернуться, – считает Ираклий Джанашия. – Кстати, реакция появилась практически моментально со стороны министра юстиии Грузии Теи Цулукиани. Она заявила, что как только Саакашвили прибудет его ждет арест и заключение в тюрьму".

Для Украины происходящее, по мнению эксперта УИБ, ничего не значит. Саакашвили как был гражданином Украины, так и остается.

"Ходят слухи, что Саакашвили готовят как возможного кандидата на должность премьер-министра Украины"

Политолог, сотрудник Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Максим Степаненко призывает не воспринимать заявление Саакашвили якобы возвращении в Грузию как точное и однозначное.

"Скорее его следует воспринимать в контексте предвыборной гонки в Грузии. Партия Саакашвили имеет неплохие шансы, чтобы провести осенью достаточное количество депутатов в парламент, – поясняет Максим Степаненко. – Так что данное заявление (увидеть которое, кстати, на данный момент можно лишь с территории Грузии) направлено исключительно на внутреннего - грузинского – избирателя".

Даже в случае победы партии Саакашвили на выборах в Грузии, не факт, что бывший президент туда вернется, считает эксперт МЦПИ.

И дело, по его словам, не только в ряде уголовных дел (касательно злоупотребления властью, преследования политических оппонентов), которые возбуждены против Саакашвили, бывшего президентом Грузии два срока подряд (в 2004-2013 годах). Сам Михо, кстати, называет их политически мотивированными.

"Его политическая карьера в Украине развивается стремительно, – подчеркивает Максим Степаненко. – Он имеет неплохую поддержку в верхах. А в политических кругах в последнее время ходят слухи, что Саакашвили готовят как возможного кандидата на должность премьер-министра Украины. Так что не думаю, что он исчерпал все возможности своей политкарьеры в Украине. Скорее всего, будет и далее активно работать именно здесь".

"Саакашвили просто раскладывает яйца в разные корзины"

Эксперт Украинского института политики (УИП) Даниил Богатырев считает основной причиной появления подобного заявления Саакашвили то, что в новых украинских раскладах для него не нашлось хлебного места.

"Понятно, что это и попытка поднять рейтинг своей политсиле на предстоящих парламентских выборах в Грузии. Но не думаю, что это серьезно ей поможет. Саакашвили просто раскладывает яйца в разные корзины, – говорит эксперт УИП. – В Грузии ему ничего особо не светит. Но – напомнить о себе надо. А в Украине Нацсовет реформ, который он возглавляет сейчас – структура декларативная. Власти его наработки не принимают во внимание".

Даниил Богатырев утверждает, что ему известно о попытках Саакашвили "продать" себя крупным украинским финансово-промышленным группировкам – как лоббиста их интересов. В том числе – на таможне.

"Но никто на это не повелся, – отмечает эксперт УИП. – По той простой причине, что никой реальной властью он не обладает, равно как не может повлиять на принятие тех или иных решений. В Украине ему, похоже, ничего больше не светит. Поэтому он обратил свой взор на Грузию, где против него возбужден ряд уголовных дел. И где по возвращению он может сесть. Так что, скорее всего, Саакашвили в ближайшее время будет оставаться в Украине. Об этом говорит и то, что ролик он выпустил на грузинском, а в украинском сегменте его нет. После того, как он перестал быть президентом Грузии, Саакашвили – это уже отходы мировой политики, которые пытаются найти себе место хоть где-то. Жаль, что таким местом стала Украина".

Напомним, появилась реакция Грузии на заявление Саакашвили о возвращении.

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