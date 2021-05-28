К торговле должностями в инспекции градостроительства могут быть причастны Клочко и Сергиенко, — Марунич

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Наталья Некрасова
К коррупционной схеме
торговли государственными должностями за 200 тыс. долл. могут оказаться
причастными народный депутат Украины Андрей Клочко и экс-начальник отдела
лицензионных процедур ГАСИ Александр Сергиенко. Такое мнение в своем блоге
на портале "Корреспондент"
высказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.
Задержание за торговлю должностями в Полтаве. Фото: ГБР
Как известно, 13 марта 2020 года, Кабмин принял Постановление о расформировании Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) и создании вместо нее отдельных органов. Распределить функции ГАСИ планировали между новыми структурами — Государственной сервисной службой градостроительства (Госсервисстрой), Государственной инспекцией градостроительства Украины (ГИГУ) и Государственным агентством по техническому регулированию в градостроительстве (ГАТРГ). Впрочем, новые ведомства так и не заработали, и уже в декабре 2020 года Кабмин своим Постановлением ликвидировал ГИГУ и Госсервисстрой, учредив Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ).
Марунич утверждает, что помощник Клочко — Александр Сергиенко якобы наладил схему сбора взяток через сеть бэк-офисов и организовал систему выплат теневых зарплат в новых органах.
Эксперт акцентировал, что новоиспеченную ГИГУ тогда возглавил экс-глава ГАСИ Юрий Васильченко. После журналистских расследований он отменил собственные конкурсы для кадровых назначений.
В Полтаве 26 мая 2021
года сотрудники
ГБР задержали киевлянина. По версии правоохранителей, мужчина за 200 тыс.
долл. предлагал местному предпринимателю должность руководителя
Северо-Восточного межрегионального Главного управления Государственной
инспекции градостроительства Украины (ГИГУ). Имена подозреваемых в схеме
торговли должностями в ГБР не называют. Однако, по словам Марунича, к этому
могут быть причастны народный депутат Украины Андрей Клочко и экс-начальник
отдела лицензионных процедур ГАСИ Александр Сергиенко.
В отношении задержанного киевлянина сейчас решается вопрос о вручении ему подозрения в мошенничестве в особо крупных размерах. По этой статье мужчине грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Ранее схему назначения на должность председателя Кировоградской ОГА разоблачили сотрудники СБУ. Стоимость этой должности дельцы оценили в 3,5 млн долл. Мошенник представлялся советником Офиса президента Украины, а руководила участниками схемы жительница оккупированной территории Луганской области.
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