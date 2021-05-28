К торговле должностями в инспекции градостроительства могут быть причастны Клочко и Сергиенко, — Марунич

К коррупционной схеме торговли государственными должностями за 200 тыс. долл. могут оказаться причастными народный депутат Украины Андрей Клочко и экс-начальник отдела лицензионных процедур ГАСИ Александр Сергиенко. Такое мнение в своем блоге на портале "Корреспондент" высказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.



Задержание за торговлю должностями в Полтаве. Фото: ГБР

Как известно, 13 марта 2020 года, Кабмин принял Постановление о расформировании Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) и создании вместо нее отдельных органов. Распределить функции ГАСИ планировали между новыми структурами — Государственной сервисной службой градостроительства (Госсервисстрой), Государственной инспекцией градостроительства Украины (ГИГУ) и Государственным агентством по техническому регулированию в градостроительстве (ГАТРГ). Впрочем, новые ведомства так и не заработали, и уже в декабре 2020 года Кабмин своим Постановлением ликвидировал ГИГУ и Госсервисстрой, учредив Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ).

"Стоит напомнить, что именно в то время в СМИ просочилась информация о мифичности ликвидации ГАСИ, которая не имела ничего общего с искоренением коррупции в строительстве. Основным выгодоприобретателем и драйвером реформы был глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко", — пишет Марунич.

Марунич утверждает, что помощник Клочко — Александр Сергиенко якобы наладил схему сбора взяток через сеть бэк-офисов и организовал систему выплат теневых зарплат в новых органах.

Эксперт акцентировал, что новоиспеченную ГИГУ тогда возглавил экс-глава ГАСИ Юрий Васильченко. После журналистских расследований он отменил собственные конкурсы для кадровых назначений.

"Журналисты зафиксировали тайные встречи Сергиенко с назначенными тогда на новые должности функционерами, очень похожими на выплату теневой зарплаты. Сергиенко факт этой встречи не отрицал, но назвал это "рабочими вопросами комитета, обсуждали один из вариантов законопроектов", — отметил Марунич.

В Полтаве 26 мая 2021 года сотрудники ГБР задержали киевлянина. По версии правоохранителей, мужчина за 200 тыс. долл. предлагал местному предпринимателю должность руководителя Северо-Восточного межрегионального Главного управления Государственной инспекции градостроительства Украины (ГИГУ). Имена подозреваемых в схеме торговли должностями в ГБР не называют. Однако, по словам Марунича, к этому могут быть причастны народный депутат Украины Андрей Клочко и экс-начальник отдела лицензионных процедур ГАСИ Александр Сергиенко.



В отношении задержанного киевлянина сейчас решается вопрос о вручении ему подозрения в мошенничестве в особо крупных размерах. По этой статье мужчине грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее схему назначения на должность председателя Кировоградской ОГА разоблачили сотрудники СБУ. Стоимость этой должности дельцы оценили в 3,5 млн долл. Мошенник представлялся советником Офиса президента Украины, а руководила участниками схемы жительница оккупированной территории Луганской области.

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