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Главная Новости Политика Скандалы Иск Петра Порошенко к Дмитрию Гордону: как отреагировал журналист (ВИДЕО)
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Иск Петра Порошенко к Дмитрию Гордону: как отреагировал журналист (ВИДЕО)

Гордон пошутил, что Порошенко боится конкуренции в производстве сладостей, и заявил, что с удовольствием будет судиться с экс-президентом

сегодня, 13:50
Автор:

Вечканова Елена








12 мая украинское медиа-сообщество встрепенулось из-за вероятных новых судебных разбирательств между политиками и журналистами насчет тонкостей свободы слова. Стало известно, что экс-президент Украины Петр Порошенко намерен судиться с известным журналистом Дмитрием Гордоном — за якобы клевету. Чуть позже на сайте своего издания Гордон опубликовал реакцию на происходящее (видео — в конце материала).

Иск Петра Порошенко к Дмитрию Гордону: как отреагировал журналист (ВИДЕО)

Гордон отреагировал на желание Порошенко судиться с ним. Коллаж: "Комментарии"

Для начала журналист привел полную текстовую расшифровку своих высказываний, прозвучавших в эфире политической программы "Свобода слова". Речь шла и о военном полке "Азов", и о защите Мариуполя в 2014 году, и о политической ситуации семилетней давности в целом.

Именно в этом моменте Гордон отметил, что якобы "точно знает" о существовавшей в начале войны с РФ "договоренности между украинским и российским правительствами". По словам Гордона, ее суть состояла в том, чтобы оккупанты из РФ смогли заполучить контроль над Мариуполем Чуть позже прозвучали конкретные фамилии — Петра Порошенко и Владимира Путина.

На специальном брифинге адвокаты Порошенко назвали информацию насчет его договоренностей с Путиным недостоверной. Именно поэтому политик и собирается судиться с Дмитрием Гордоном.

Отметим, что журналист весьма спокойно отнесся к информации и планирующемся судебном разбирательстве. Во своем видеоблоге Гордон отметил: теперь может считать, что "жизнь и вправду удалась", раз сам Порошенко обвиняет его в клевете.

Также в своем выступлении Дмитрий Гордон пошутил, что экс-президент, являющийся владельцем марки Roshen, выпускающей сладости, испугался конкуренции. Таким образом журналист напомнил о недавнем выпуске линейки конфет "Гордон в шоколаде", при этом раскритиковав рошеновскую продукцию, назвав ее "гов**м в шоколаде".

Не обошлось и без критики одного из президентских адвокатов — Ильи Новикова, который является представителем Российской Федерации. Гордон отметил, что с таким же успехом Порошенко мог попросить Виктора Медведчука представлять его интересы в суде.

Помимо прочего журналист подчеркнул, что ждет судебного разбирательства с огромным предвкушением. По его мнению, этот процесс обещает быть захватывающим не только для него, но и для многих людей в разных странах мира.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что повестку в суд также получила известная телеведущая Янина Соколова. Истцом по делу является Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Подробности — в нашем материале.

Дополнительно на портале вы можете узнать, почему в Минздраве планируют судиться с одним из производителей вакцин от коронавируса.


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Источник: https://gordonua.com/publications/gordon-o-sude-s-poroshenko-zhmu-ruku-petr-alekseevich-obnimaju-1552843.html
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