Иск Петра Порошенко к Дмитрию Гордону: как отреагировал журналист (ВИДЕО)

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Вечканова Елена
12 мая украинское медиа-сообщество
встрепенулось из-за вероятных новых судебных разбирательств между политиками и журналистами насчет тонкостей свободы слова. Стало известно, что экс-президент Украины Петр Порошенко намерен судиться с известным журналистом Дмитрием Гордоном — за якобы клевету. Чуть позже на сайте своего издания Гордон опубликовал реакцию на
происходящее (видео — в конце материала).
Гордон отреагировал на желание Порошенко судиться с ним. Коллаж: "Комментарии"
Для
начала журналист привел полную текстовую расшифровку своих высказываний, прозвучавших
в эфире политической программы "Свобода слова". Речь шла и о военном полке "Азов",
и о защите Мариуполя в 2014 году, и о политической ситуации семилетней давности в целом.
Именно
в этом моменте Гордон отметил, что якобы "точно знает" о существовавшей в
начале войны с РФ "договоренности между украинским и российским правительствами".
По словам Гордона, ее суть состояла в том,
чтобы оккупанты из РФ смогли заполучить контроль над Мариуполем Чуть позже прозвучали
конкретные фамилии — Петра Порошенко и Владимира Путина.
На специальном брифинге адвокаты
Порошенко назвали информацию насчет его договоренностей с Путиным недостоверной. Именно поэтому политик и
собирается судиться с Дмитрием Гордоном.
Отметим,
что журналист весьма спокойно отнесся к информации и планирующемся судебном
разбирательстве. Во своем видеоблоге Гордон отметил: теперь может считать, что "жизнь
и вправду удалась", раз сам Порошенко обвиняет его в клевете.
Также
в своем выступлении Дмитрий Гордон пошутил, что экс-президент, являющийся
владельцем марки Roshen,
выпускающей сладости, испугался конкуренции. Таким образом журналист напомнил о
недавнем выпуске линейки конфет "Гордон в шоколаде", при этом раскритиковав
рошеновскую продукцию, назвав ее "гов**м в шоколаде".
Не
обошлось и без критики одного из президентских адвокатов — Ильи Новикова,
который является представителем Российской Федерации. Гордон отметил, что с
таким же успехом Порошенко мог попросить Виктора Медведчука представлять его
интересы в суде.
Помимо
прочего журналист подчеркнул, что ждет судебного разбирательства с огромным
предвкушением. По его мнению, этот процесс обещает быть захватывающим не только
для него, но и для многих людей в разных странах мира.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что повестку в суд также получила известная телеведущая Янина Соколова. Истцом по делу
является Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Подробности — в нашем материале.
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