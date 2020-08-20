Херсонская чиновница обвинена в шпионаже в пользу России

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Владимир Лавский
Контрразведчики Службы безопасности Украины докладывают, что пресекли деятельность агентурной сети ФСБ РФ, действовавшей на территории Херсонской области под руководством бывшей сотрудницы облгосадминистрации. Об этом сообщает официальный сайт СБУ.
Оперативники и следователи установили, что гражданку Украины завербовал сотрудник ФСБ РФ во время пребывания на временно оккупированной территории АР Крым в 2015 году.
Отмечается, что она получила задание собирать разведывательную информацию о военных объектах и сотрудниках СБУ. Женщина также должна изучать общественно-политическую обстановку в южном регионе нашей страны, передавать данные о деятельности местных органов государственной власти и управления, неправительственных международных фондов и организаций, а также отдельных лояльных к РФ политических и общественных деятелей.
Для выполнения разведывательных задач ФСБ бывшая чиновница привлекла других пророссийски настроенных жителей Херсона. Передачу разведывательных данных она осуществляла через заранее оговоренные с куратором каналы электронной связи, а также во время личных выездов на временно аннексированную территорию Крыма и в Москву.
Сейчас продолжаются неотложные следственные действия по месту жительства членов агентурной сети.
Во время обысков правоохранители обнаружили средства связи, компьютерную технику и электронные накопители информации, на которых обрабатывали разведывательные данные. Также обнаружены российские агитационные материалы и российские рубли.
Сейчас руководительницу агентурной сети ФСБ РФ задержали, ей подготовлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.
Как ранее сообщали "Комментарии", в СБУ прокомментировали ситуацию со спецоперацией по боевикам "Вагнера".
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