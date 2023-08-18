Городского голову Запорожья заподозрили в незаконном обогащении

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции по результатам мониторинга образа жизни Анатолия Куртева, секретаря Запорожского горсовета, исполняющего обязанности городского головы, выявило признаки коррупционного уголовного правонарушения, что свидетельствует о его незаконном обогащении более чем на 9 млн грн. Об этом, как сообщают "Комментарии", на своем сайте информирует НАПК.

Анатолий Куртев

По утверждению агентства по предотвращению коррупции, в августе прошлого года во время обыска квартиры, которую Куртев арендовал совместно со своим помощником, детективы НАБУ обнаружили и изъяли почти 600 тыс. грн, 230 тыс. дол. США и 650 евро. Этот обыск проводился в рамках досудебного расследования по уголовному производству, к которому, вероятно, причастен секретарь горсовета.

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Анатолий Куртев в ответ на запрос НАПК заявил, что "ничего не знает об изъятых средствах и квартире". Тем не менее, НАПК и НАБУ утверждают, что он "пользовался жильем вместе со своим помощником", а изъятые средства "не соответствуют доходам, полученным ими законным способом".

Как отмечают в НАПК, в исправленной декларации за 2020 год Куртев указал, что денежных активов нет, а сведения из Государственного реестра физических лиц – налогоплательщиков свидетельствуют, что его доходы за 2021 и 2022 годы не позволяли накопить изъятую сумму. Факт пользования им указанной квартирой был подтвержден свидетелями и информацией камер видеонаблюдения.

Помощник секретаря горсовета, также проживавший в этой квартире, сообщил, что изъятые во время обыска средства принадлежат ему и его родителям. Однако НАПК выяснило, что ни он, ни его родители таких средств законным способом получить не могли.

"Таким образом, Куртев приобрел необоснованные активы в 9 млн 31 тыс. грн, что превышает его законные доходы, — пришли к выводу в НАПК. — По результатам мониторинга образа жизни НАПК утвердило обоснованный вывод относительно секретаря Запорожского горсовета в связи с обнаружением признаков коррупционного уголовного правонарушения – незаконного обогащения, ответственность за которое предусмотрено статьей 368-5 Уголовного кодекса Украины и направило его в НАБУ для осуществления досудебного расследования".

Анатолий Куртев в своем телеграмм-канале прокомментировал предъявленные против него обвинения:

"В связи с систематическими публикациями в СМИ заказных материалов допускаю, что есть отдельные лица, которые могут быть заинтересованы в введении в заблуждение контролирующих органов, и могли распространить недостоверную или искаженную информацию. Пока мы не имели возможности ознакомиться с выводом НАПК, поэтому посылаем официальный запрос для ознакомления. В любом случае я готов к сотрудничеству с детективами НАБУ для полного и быстрого выяснения ситуации", — говорится в заявлении и.о. городского головы Запорожья.

Анатолий Куртев в 2020 году стал членом Запорожского городского совета от партии "Слуга народа". С апреля по июнь 2020 года работал секретарем Запорожского городского совета, пока глава города Владимир Буряк не отправил его в отставку. В июле 2020 года он был восстановлен в должности секретаря городского совета. Осенью 2021 года после отставки Владимира Буряка он стал исполняющим обязанности главы города Запорожья. Сторонники Владимира Буряка утверждали, что его отставка вызвана желанием политических соперников поставить главой города представителя партии "Слуга народа".

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