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Глава Минюста неоднозначно намекнул высокопоставленным чиновникам на VIP-камеры в СИЗО

Уже несколько лет в украинских СИЗО существует услуга платных камер повышенной комфортности

сегодня, 17:28
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Автор:

Моесеенко Валентина

Глава Министерства юстиции Денис Малюська на фоне последних коррупционных скандалов и анонсированных властями "посадок" напомнил, что в СИЗО можно сидеть в комфортной камере, но за деньги также есть "подарочные сертификаты" для друзей. Об этом высоко чиновник написал в Facebook, пишут "Комментарии".

Глава Минюста неоднозначно намекнул высокопоставленным чиновникам на VIP-камеры в СИЗО

Малюська на фоне коррупционных скандалов напомнил о камерах повышенного комфорта

"Мы – законодательная и исполнительная ветви власти к этому готовились задолго до того, как это стало мейнстримом".

Иллюстрировало свое сообщение Министр юстиции совместным фото со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком из обновленной платной камеры СИЗО, которую они осматривали в свое время. И напомнил, что оплатить платную камеру в СИЗО можно прямо на сайте онлайн дома юстиции. А также, что в продаже есть "подарочные сертификаты" на улучшенные камеры.

Согласно данным, опубликованным на сайте дома юстиции, пребывание, например, в Киевском СИЗО обойдется в 2 000 гривен в сутки. Но есть даже система лояльности для тех, кто покупает услугу длительного пребывания – 8 000 гривен в неделю и 12 000 гривен в месяц.

Пребывание в следственных изоляторах в других областях стоит дешевле: от 290 гривен в сутки (в ГП "Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний (№ 12) до 1 000 гривен в сутки (в ГП "Львовское учреждение исполнения наказаний (№19)" и "Харьковский следственный изолятор").

Как писали "Комментарии", скандал у Минобороны: информатака или коррупция. В СМИ появилась информация, что Минобороны якобы закупает для военных продукты по ценам, вдвое или втрое превышающим розничные. В ведомстве это назвали искусственной информатакой.



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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02CAV8R4bQk1kytK2dUpcnqE82MR1gm8Wg7tnX2V5s3SczUhnt93T4AnvBaCn5zj83l&id=100011121947008&__cft__[0]=AZUAs5olSO8gbjpjfo-15YpqyheBB49lenKexK_m8siVj9TrXFxsc9iqMb238EEpJVJRCpWZozjy4p5A2Ku71jvmEWCt0Ud06nqygA
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