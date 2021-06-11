Геращенко рассказала, как боевики насиловали пленных

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Ольга Чародий
Многие украинские мужчины и женщины, которых освободили из плена на Донбассе, рассказали, что были жертвами сексуального насилия. Об этом 10 июня в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" рассказала нардепка от "Евросолидарности", уполномоченная президента по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях (2014-2019 года) Ирина Геращенко.
Ирина Геращенко (фото из открытых источников)
По ее словам, что ни в одной международном докладе информации
об этом нет.
Как считает Геращенко, в прокуратуру подали предложение,
чтобы все, кого освобождают из плена, проходили такие обследование.
Как сообщали ранее во время рабочей поездки на Донбасс 9 июня президент Владимир Зеленский побывал на позициях украинских воинов. По его словам, число обстрелов в последние полторы недели уменьшилось.
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алла
сегодня, 04:59
суки кацапські-виздихайте
Андрей
сегодня, 04:47
И ты, иван, сосать пидор будешь!
Андрей
сегодня, 04:47
Не будет пощады кацапской орде, всех поголовно уничтожим.
иван
сегодня, 04:12
поймайте иринку и натыкайте ей полный рот