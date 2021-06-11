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Главная Новости Политика внутренняя политика Геращенко рассказала, как боевики насиловали пленных
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Геращенко рассказала, как боевики насиловали пленных

Как считает Ирина Геращенко, в прокуратуру подали предложение, чтобы все, кого освобождают из плена, проходили обследование

сегодня, 01:39 comments3129
Автор:

Ольга Чародий

Многие украинские мужчины и женщины, которых освободили из плена на Донбассе, рассказали, что были жертвами сексуального насилия. Об этом 10 июня в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" рассказала нардепка от "Евросолидарности", уполномоченная президента по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях (2014-2019 года) Ирина Геращенко.

Геращенко рассказала, как боевики насиловали пленных

Ирина Геращенко (фото из открытых источников)

"Я сейчас передала уже новой прокуратуре специально переведенный текст о сексуальных преступлениях в зоне конфликта. Среди людей, которых освобождала я, очень много мужчин и женщин жаловались, что они были жертвами группового изнасилования", — рассказала Геращенко.

По ее словам, что ни в одной международном докладе информации об этом нет.

"Как выяснилось, для того, чтобы в ООН, например, комиссар по правам человека вставил в доклад, что были сексуальные преступления в зоне конфликта, должно быть не просто свидетельство, но и по специальному протоколу проведено обследование. Мы вместе боролись за то, чтобы за сексуальные преступления, не имеющие срока давности, чтобы по ним все отвечали", — сказала политик.

Как считает Геращенко, в прокуратуру подали предложение, чтобы все, кого освобождают из плена, проходили такие обследование.

"Это очень важно. Каждый должен ответить. За пытки, за издевательства. В амнистию, если мы сейчас говорим о переходном правосудии, за которое будет голосовать парламент, должны не попасть те, кто были причастны. Когда мы забирали людей без рук, когда мы забирали людей без гениталий — это не может прощаться", — подчеркнула она.

Как сообщали ранее во время рабочей поездки на Донбасс 9 июня президент Владимир Зеленский побывал на позициях украинских воинов. По его словам, число обстрелов в последние полторы недели уменьшилось.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Z_fSX5KU1f0
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Обусуждения

алла

сегодня, 04:59

суки кацапські-виздихайте

Андрей

сегодня, 04:47

И ты, иван, сосать пидор будешь!

Андрей

сегодня, 04:47

Не будет пощады кацапской орде, всех поголовно уничтожим.

иван

сегодня, 04:12

поймайте иринку и натыкайте ей полный рот

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