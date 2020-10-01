Генпрокурор Ирина Венедиктова призналась, зачем переехала на государственную дачу

Генпрокурор Ирина Венедиктова объяснила, зачем перебралась на государственную дачу. В резиденции президента в Пуще-Водице она будет жить временно. А переехала из соображений безопасности. Об этом руководитель Офиса генпрокурора рассказала сама на своей странице в Facebook.

Ирина Венедиктова. Фото: LIGA.net

Информация о том, что генпрокурор перебралась со своей квартиры в центре Киева на президентскую дачу появилась неделю назад. В Пуще-Водице она живет, якобы, еще с лета. Сама Венедиктова подтвердила, что переезд состоялся. Но это, утверждает она, была вынужденная мера. Поскольку ее жизни дома угрожала опасность.

"Я переехала не потому, что мне захотелось улучшить себе жилищные условия. За последнее время произошло очень много, и сказать обо всем я не могу. Это и подброшенные на балкон мертвые птицы в крови, и куда более опасные вещи. Конечно же, никакого сговора с работниками ГУД(Государственное управление делами — ред.) не было. Я не устанавливала сама размер арендной платы. Но получив предложение, я должна была на него согласиться в тот момент", — объяснила Венедиктова.

Генпрокурор утверждает, что переехала максимум на несколько месяцев и, как только сможет, покинет государственную дачу. Также она попросила предоставить ей методику расчета арендной платы за сам дом и прилегающие территории, а это, в частности, теннисный корт и озеро.

Отметим, что арендная плата за месяц проживания на государственной даче в Пуще-Водице составляет 63 тысячи гривен в месяц, тогда как на содержание особняка из бюджета в месяц тратят 163 тысячи.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Украине должна стартовать аттестация местных прокуроров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!