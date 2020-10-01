Генпрокурор Ирина Венедиктова призналась, зачем переехала на государственную дачу

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Виолетта Комаровская
Генпрокурор Ирина Венедиктова объяснила, зачем перебралась на государственную дачу. В резиденции президента в Пуще-Водице она будет жить временно. А переехала из соображений безопасности. Об этом руководитель Офиса генпрокурора рассказала сама на своей странице в Facebook.
Ирина Венедиктова. Фото: LIGA.net
Информация о том, что генпрокурор перебралась со своей квартиры в центре Киева на президентскую дачу появилась неделю назад. В Пуще-Водице она живет, якобы, еще с лета. Сама Венедиктова подтвердила, что переезд состоялся. Но это, утверждает она, была вынужденная мера. Поскольку ее жизни дома угрожала опасность.
Генпрокурор утверждает, что переехала максимум на несколько месяцев и, как только сможет, покинет государственную дачу. Также она попросила предоставить ей методику расчета арендной платы за сам дом и прилегающие территории, а это, в частности, теннисный корт и озеро.
Отметим, что арендная плата за месяц проживания на государственной даче в Пуще-Водице составляет 63 тысячи гривен в месяц, тогда как на содержание особняка из бюджета в месяц тратят 163 тысячи.
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