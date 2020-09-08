В конце сентября начнется аттестация местных прокуроров - Венедиктова

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Дмитрий Симоненко
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в понедельник, 7 сентября, провела координационную встречу с международными партнерами, во время которой обсуждался процесс реформы органов прокуратуры в 2020 году. Об этом сообщает Офис генпрокурора.
"Хочу поблагодарить международным партнерам за системный подход и поддержку изменений в прокуратуре. Приятно, что мы находимся в синергии и находим разумные решения сложных задач с учетом тех реалий, в которых мы работаем. Сейчас мы очень активно двигаемся по нескольким направлениям. Кроме аттестации прокуроров, начали процесс глобальных преобразований - разрабатываем стратегию развития прокуратуры и уже стартовала работа над Концепцией развития органов правопорядка", - заявила Венедиктова.
Источник: zn.ua
По ее словам, сейчас идет процесс институционального преобразования прокуратуры в современный орган, который будет, основываясь на международных стандартах, эффективно реализовывать определенные в Конституции полномочия по обеспечению доступа к правосудию по уголовным производствах и координации деятельности органов правопорядка.
Также, по сообщению стало известно, что идет формирование новых областных прокуратур, а в конце сентября начнется аттестация местных.
Отмечается, что продолжается второй отбор в Офис генпрокурора специалистов вне системы.
Ранее "Комментарии" сообщали, что Баканов может стать генпрокурором, а Венедиктова пойдет в министры.
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