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Главная Новости Политика внутренняя политика В конце сентября начнется аттестация местных прокуроров - Венедиктова
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В конце сентября начнется аттестация местных прокуроров - Венедиктова

По словам Венедиктовой, кроме аттестации прокуроров, продолжается процесс разработки Стратегии развития прокуратуры и уже стартовала работа над Концепцией развития органов правопорядка

сегодня, 00:05
Автор:

Дмитрий Симоненко

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в понедельник, 7 сентября, провела координационную встречу с международными партнерами, во время которой обсуждался процесс реформы органов прокуратуры в 2020 году. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

"Хочу поблагодарить международным партнерам за системный подход и поддержку изменений в прокуратуре. Приятно, что мы находимся в синергии и находим разумные решения сложных задач с учетом тех реалий, в которых мы работаем. Сейчас мы очень активно двигаемся по нескольким направлениям. Кроме аттестации прокуроров, начали процесс глобальных преобразований - разрабатываем стратегию развития прокуратуры и уже стартовала работа над Концепцией развития органов правопорядка", - заявила Венедиктова.

В конце сентября начнется аттестация местных прокуроров - Венедиктова

Источник: zn.ua

По ее словам, сейчас идет процесс институционального преобразования прокуратуры в современный орган, который будет, основываясь на международных стандартах, эффективно реализовывать определенные в Конституции полномочия по обеспечению доступа к правосудию по уголовным производствах и координации деятельности органов правопорядка.

Также, по сообщению стало известно, что идет формирование новых областных прокуратур, а в конце сентября начнется аттестация местных.

Отмечается, что продолжается  второй отбор в Офис генпрокурора специалистов вне системы.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Баканов может стать генпрокурором, а Венедиктова пойдет в министры.


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