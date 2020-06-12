ГБР у Омеляна и Порошенко: дойдут ли дела топ-чиновников до суда

Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян (2016-2019 гг.) заявил утром 12 июня о проведении обысков Государственным бюро расследований (ГБР) в своем доме. Также ГБР активно взялось за пятого президента Петра Порошенко, уверяя, что тут нет "никакой политики". Эксперты спрогнозировали для издания "Комментарии", смогут ли довести какое-то дело о топ-чиновниках до суда и приговора.

Владимир Омелян, которому еще в 2018 году было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 УК (обвинили в том, что он внес в декларацию недостоверную информацию), сообщил, что представители ГБР ворвались к нему в дом сегодня в 6.30 утра.

Позже в ГБР признали, что обыски связаны с расследованием уголовного производства по факту похищения и убийства журналиста Василия Сергиенко в 2014 году. А сам экс-министр в деле не фигурирует, но арендует жилье одного из фигурантов дела, бывшего "регионала".

Петр Порошенко фигурирует в ряде производств, но на этой неделе им плотно занялись из-за издания в 2018 году якобы преступного приказа, которым склонил "военное должностное лицо к превышению им власти и служебных полномочий" (назначение Семочко главой Службы внешней разведки).

"Только картинка, смыслового наполнения там нет"

"Активность ГБР, на мой взгляд, сегодня продиктована желанием руководства ведомства продемонстрировать обществу в целом и президенту в частности свою полезность и энергичную работу, – отмечает политолог Кирилл Сазонов. – Однако вектор приложения усилий, на мой взгляд, совершенно ошибочен. Обыски в доме экс-министра Владимира Омеляна с претензиями к бывшему владельцу помещения ранним утром выглядят странно. Зачем кошмарить семью и детей ранними обысками? Если речь, в самом деле, идет о бывшем владельце, то его врасплох точно не застанешь. Так что на выходе получаем просто картинку условной борьбы с чиновниками из прошлого правительства. Только картинку, смыслового наполнения там нет".

Уголовные дела против бывшего президента Порошенко выглядят, по словам политолога, еще грустнее.

"Его несколько лет обвиняли коррупционных деяниях. И именно работу в этом направлении общество восприняло бы с интересом. Но картины в галерее? Превышение власти с отправкой кораблей? Назначение Семочко в Службу внешней разведки? Это скучно и не очень понятно, – говорит Кирилл Сазонов. – Иногда мне кажется, что Порошенко договорился с руководством ГБР, чтобы его постоянно держали в информационном поле с помощью таких нелепых обвинений. Иначе за год могли и забыть, как Ющенко. А так Петр Алексеевич остается в центре внимания без всяких усилий и потерь для репутации. Я бы на его месте из благодарности основал бы какой-то фонд поддержки ГБР. И смешно, и дешевле, чем размещать в СМИ платные материалы".

"Не отвлекают ли нас делами Порошенко?"

Политолог аналитического центра ИНПОЛИТ Никита Трачук, комментируя ситуацию с Омеляном и обысками в доме, где он проживает, по делу, к которому бывший министр отношения не имеет, обратил внимание на следующее: "Он тут же начал кричать о преследованиях оппозиции, назвал главу государства "совком" и заявил, что не будет молчать. Хотя, на мой взгляд, Омеляну бы лучше лишний раз промолчать – и о "гиперлупе", и о маме в США, и об ужасном состоянии дорожного фонда Украины после его каденции".

Что касается Порошенко, то в возможность его посадки эксперт не верит.

"Зелёная власть скорее пускает пыль в глаза, делая вид, что преследует "государственного преступника Порошенко". А меж тем, в это же время Украина начинает снова сотрудничать с МВФ, а условия меморандума выглядят очень неприятными. Не отвлекают ли нас делами Порошенко иже с ним таким образом от того же кейса МВФ? Как по мне, очень похоже на то", – резюмирует Никита Трачук.

"Силовые структуры действуют крайне нежно"

"Я полагаю, что активизация ГБР в вопросе расследования дел против представителей прошлой власти – не более чем имитация. На сегодняшний день, существуют как минимум две причины для подобной трактовки событий", – говорит политолог, эксперт Украинского института политики (УИП) Даниил Богатырев.

Первая, по его словам, заключается в том, что тому же Порошенко предъявляют подозрения далеко не по самым резонансным делам.

"Вдобавок к этому, силовые структуры действуют в отношении него крайне нежно (позволяют безнаказанно не являться на допросы, устраивать хулиганские перформансы, бесконечно "качать права", оскорбляя сотрудников правоохранительных органов, и т. д.)", – говорит Данил Богатырев.

Вторая причина, продолжает эксперт УИП, – примеры Гладковского (Свинарчука), Пашинского, и Грымчака, которым в качестве меры пресечения было избрано содержание под стражей.

"Однако первый из упомянутых граждан не провел в камере ни дня, выйдя под залог. А остальным мера пресечения вскоре была изменена на домашний арест. Результат – никто не сидит, – подчеркивает политолог. – В случае с Порошенко и членами его клики всё выглядит, словно нынешняя власть "преследует" их так, чтобы, не дай Бог, случайно не посадить".

Напомним, эксперты пояснили, кто останется в плюсе, а кто в минусе после объявления подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко.

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