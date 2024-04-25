Помощь США – не панацея. Какую важную проблему должна решить Украина

Несмотря на помощь США, официальный Киев должен работать над созданием коалиции европейских государств по постоянной поддержке Украины, считает политолог Андрей Городницкий.

США согласовали помощь Украине. Фото из открытых источников

"Помощь США – это еще один шанс на сохранение Украины. Сможем ли мы качественно воспользоваться американской помощью, будет зависеть только от нас. Учитывая все обстоятельства, эта поддержка может оказаться последней. Поэтому задача официального Киева – не придумывать, даст ли еще помощь Трамп в случае победы на президентских выборах, а организовать коалицию европейских стран, которые смогут финансировать Украину на постоянной основе", – подчеркнул Андрей Городницкий.

Кроме того, добавил политолог, нужно наконец-то выбраться из коррупции и справедливо распределять украинские богатства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что активизация Китая свидетельствует о его желании выступить гарантом стабильности во всем мире, в том числе в Украине и на Ближнем Востоке, считает политический эксперт Валерий Клочок. По мнению политолога, подготовка Россией нового наступления, мирного саммита в Швейцарии, активизации переговоров между Китаем и европейскими странами и готовности Конгресса США после длительной паузы выделить помощь Украине могут свидетельствовать о приближении определенного "момента истины".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, офицер ВСУ Максим Жорин выразил сомнения, что принятый ВРУ закон о мобилизации решит проблему дефицита людей в армии. Кроме того, офицер ВСУ отметил, что без реформ системы рекрутинга и учебных центров, а также справедливого распределения мобилизованных существенно улучшить ситуацию вряд ли удастся.