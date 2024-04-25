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Безуглая опять оскандалилась: что на этот раз заявила депутат

Скандальная депутат предложила уклонистам отказываться от украинского гражданства

25 апреля 2024, 23:58
Автор:
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Марьян Ощановский
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Народная депутат от фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая предложила украинским мужчинам, проживающим за границей и не желающим обновлять данные в ТЦК, отказываться от гражданства Украины.

Безуглая опять оскандалилась: что на этот раз заявила депутат

Безуглая снова сделала скандальное заявление. Фото из открытых источников

"Если вы не видите себя украинцем – сдавайте паспорт. Идите, куда хотите, оставайтесь за границей", — заявила Марьяна Безуглая.

Как известно, после решения МИДа запретить выдачу за границей загранпаспортов мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет украинцы организовали акцию протеста в центре выдачи паспортов в Варшаве.

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин считает, что граждане Украины, забывшие о своем долге защищать родину, не имеют права требовать справедливого отношения к себе со стороны государства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что активизация Китая свидетельствует о его желании выступить гарантом стабильности во всем мире, в том числе в Украине и на Ближнем Востоке, считает политический эксперт Валерий Клочок. По мнению политолога, подготовка Россией нового наступления, мирного саммита в Швейцарии, активизации переговоров между Китаем и европейскими странами и готовности Конгресса США после длительной паузы выделить помощь Украине могут свидетельствовать о приближении определенного "момента истины".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, офицер ВСУ Максим Жорин выразил сомнения, что принятый ВРУ закон о мобилизации решит проблему дефицита людей в армии. Кроме того, офицер ВСУ отметил, что без реформ системы рекрутинга и учебных центров, а также справедливого распределения мобилизованных существенно улучшить ситуацию вряд ли удастся.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=96vkBQlbLUk
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