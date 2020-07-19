"Это не шутки": эксперт призвал Зеленского извиниться перед Кадыровым

Президент Владимир Зеленский не должен пренебрегать публичным обращением лидера Чеченской Республики Рамзана Кадырова, который потребовал от украинского гаранта извинений за неудачную шутку над его плачем во время похорон отца. Об этом заявил политический эксперт Сергей Розенбаум на своей странице в Facebook.

Так, по мнению политолога, президент поступает неразумно, когда прислушивается к украинским националистам и радикалам, которые убеждены, что чеченский глава просто блефует.

"Прочитал обращение Рамзана Кадырова к Владимиру Зеленскому. Выглядит все очень серьезно. Дело в том, что оскорбление отца лидера Чечни – это не тот случай, когда ситуацию можно "спустить на тормозах", как это любит делать Зеленский. Да и Рамзан Кадыров – не тот человек, который может простить подобное. Он уже не раз мстил своим обидчикам, тем более – обидчикам своей семьи. Поэтому Зеленский должен понимать, что своими действиями, а точнее, бездействием и увиливаниями, он ставит под угрозу не только себя, но и свою семью. И это вполне реальная угроза", - пишет Розенбаум.

Кроме того, эксперт добавил, что мрачности всей этой истории добавляет вероятная причастность самого Владимира Путина.

"Тем более, преданность Кадырова Путину (а Рамзан в обращении называет себя его "солдатом") означает, что данное обращение – вполне возможно санкционировано президентом России. И, вполне возможно, может быть таким себе "дипломатическим испытанием" для Зеленского", - резюмировал аналитик, добавив, что на самом деле от Зеленского требуется немного.

"Достаточно обозначить свою четкую позицию. И четко, а не расплывчато, ответить Кадырову. На вопросы, которые, кстати, вполне логичны. В том числе, и по поводу конфликта на Донбассе", - заключает Сергей Розенбаум.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Чечеснской Республики Рамзан Кадыров потребовал у Владимира Зеленского извиниться в очередной раз за неудачную шутку во времена "95 квартала", а также наладить отношения с РФ.





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