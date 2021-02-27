"Если придется просить политического убежища»: в оккупированном Крыму Елена Зеленская платит за коммуналку

Сергей Аксенов — так называемый глава оккупированного Крыма — в эфире одного из российских телеканалов рассказал о собственности супруги президента Украины Елены Зеленской.

Дом, где живут Зеленские в Крыму. Фото: КрымРеалии

По его словам, за квартиру, которая в Ливадии принадлежит семье Зеленского, регулярно и исправно платят все счета за коммунальные услуги.

"Жена господина Зеленского до сих пор является владелицей недвижимости на территории Крыма. Задолженности за коммунальные услуги она не имеет. Получается, что оккупантам они исправно платят, активно и спокойно. Никаких проблем, ничего не смущает, они держат недвижимость на тот случай, если придется искать у нас политического убежища ", — заявил Аксенов.

Это заявление так называемый председатель Крыма сделал в ответ на просьбу ведущего прокомментировать обращение Зеленского к крымчанам и приглашение вернуться домой.



Елена Зеленская действительно является владелицей апартаментов в Ялте. Недвижимость расположена в элитном доме под названием "Император", который находится возле Ливадийского дворца. Площадь квартиры составляет 129,8 квадратов, она была приобретена в апреле 2013 года, еще до оккупации полуострова. Также за Еленой Зеленской числится место для паркинга на 16 квадратных метров.

Согласно декларации, стоимость этого имущества составляет примерно 1,3 миллиона гривен.

Ранее в команде Зеленского сообщали, что пользоваться квартирой семья президента планирует только после окончательного возвращения Крыма назад в Украину.

Напомним, вчера Владимир Зеленский записал обращение к украинцам о событиях в Крыму 7 лет назад. "Комментарии" сообщали, что он заявил, что Крым был сердцем Украины, которое у нее вырвали.





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