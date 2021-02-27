"Если придется просить политического убежища»: в оккупированном Крыму Елена Зеленская платит за коммуналку

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Оленка Клочко
Сергей Аксенов — так называемый глава оккупированного Крыма — в эфире одного из российских телеканалов рассказал о собственности супруги президента Украины Елены Зеленской.
Дом, где живут Зеленские в Крыму. Фото: КрымРеалии
По его словам, за квартиру, которая в Ливадии принадлежит семье Зеленского, регулярно и исправно платят все счета за коммунальные услуги.
Это заявление так называемый председатель Крыма сделал в ответ на просьбу ведущего прокомментировать обращение Зеленского к крымчанам и приглашение вернуться домой.
Елена Зеленская действительно является владелицей апартаментов в Ялте. Недвижимость расположена в элитном доме под названием "Император", который находится возле Ливадийского дворца. Площадь квартиры составляет 129,8 квадратов, она была приобретена в апреле 2013 года, еще до оккупации полуострова. Также за Еленой Зеленской числится место для паркинга на 16 квадратных метров.
Согласно декларации, стоимость этого имущества составляет примерно 1,3 миллиона гривен.
Ранее в команде Зеленского сообщали, что пользоваться квартирой семья президента планирует только после окончательного возвращения Крыма назад в Украину.
Напомним, вчера Владимир Зеленский записал обращение к украинцам о событиях в Крыму 7 лет назад. "Комментарии" сообщали, что он заявил, что Крым был сердцем Украины, которое у нее вырвали.
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