Энтис и Саакашвили против Ивашковича: что стоит за скандалом из-за «настоящего руководителя» Гостаможни

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Таисия Ерохина
Замглавы по цифровизации в Государственной таможенной службе (ГТС) Евгений Энтис, а также глава исполкома Нацсовета по реформам, экс-президент и экс-губернатор Михеил Саакашвили заявили, что якобы "настоящим руководителем" ГТС является некий Александр Ивашкович, контролирующий IT-систему таможни.
Таможенная служба. Фото из открытых источников
На что Ивашкевич заявил, что это "агония" и "коллективная истерика".
"Комментарии" решили выяснить, действительно ли есть такая проблема или
Энтис и Саакашвили перегибают.
Ситуацию для нашего издания прокомментировал украинский государственный
служащий высшего ранга, десятый председатель Государственной таможенной службы
Украины Анатолий Макаренко.
"Александр Ивашкович — порядочный и достойный человек. Патриот Украины и
таможни, каких мало. Попытка привлечь политиков к его травле — это элемент
противостояния в Таможенной службе тех, кто создавал и сохранил её фундамент и
тех, кто под реформаторскими знамёнами "пилит" зарубежные гранты", — сказал
Макаренко.
По его информации, после того, как в СНБО начали предметно изучать вопрос
реальной эффективности так называемых "таможенных ІТ-реформаторов", объёмы
освоенных ими средств — и возникла необходимость у последних окончательно
дискредитировать тех, кто противостоит их деструктивной деятельности.
"Как показывает практика не только моей жизни, истина всегда стремится
ближе к средине. Тем более, в споре IT-специалистов. Где непосвященным иногда
очень сложно принять чью-то сторону. Но, вовлечение в такие дискуссии
политиков, тем более через телевизионное шоу — игра нечестная и далекая от
искренних попыток эту самую истину установить", — резюмировал Макаренко.
Напомним, после заседания
СНБО десятки таможенников остались без работы.
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