Энтис и Саакашвили против Ивашковича: что стоит за скандалом из-за «настоящего руководителя» Гостаможни

Замглавы по цифровизации в Государственной таможенной службе (ГТС) Евгений Энтис, а также глава исполкома Нацсовета по реформам, экс-президент и экс-губернатор Михеил Саакашвили заявили, что якобы "настоящим руководителем" ГТС является некий Александр Ивашкович, контролирующий IT-систему таможни.

Таможенная служба. Фото из открытых источников





На что Ивашкевич заявил, что это "агония" и "коллективная истерика".

"Комментарии" решили выяснить, действительно ли есть такая проблема или Энтис и Саакашвили перегибают.

Ситуацию для нашего издания прокомментировал украинский государственный служащий высшего ранга, десятый председатель Государственной таможенной службы Украины Анатолий Макаренко.

"Александр Ивашкович — порядочный и достойный человек. Патриот Украины и таможни, каких мало. Попытка привлечь политиков к его травле — это элемент противостояния в Таможенной службе тех, кто создавал и сохранил её фундамент и тех, кто под реформаторскими знамёнами "пилит" зарубежные гранты", — сказал Макаренко.

По его информации, после того, как в СНБО начали предметно изучать вопрос реальной эффективности так называемых "таможенных ІТ-реформаторов", объёмы освоенных ими средств — и возникла необходимость у последних окончательно дискредитировать тех, кто противостоит их деструктивной деятельности.

"Как показывает практика не только моей жизни, истина всегда стремится ближе к средине. Тем более, в споре IT-специалистов. Где непосвященным иногда очень сложно принять чью-то сторону. Но, вовлечение в такие дискуссии политиков, тем более через телевизионное шоу — игра нечестная и далекая от искренних попыток эту самую истину установить", — резюмировал Макаренко.

Напомним, после заседания СНБО десятки таможенников остались без работы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!