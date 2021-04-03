После заседания СНБО десятки таможенников остались без работы

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Ольга Чародий
Совет национальной безопасности и обороны инициировал
отстранение от обязанностей более 100 таможенников, включая 17 руководителей
таможен и таможенных постов. Об этом Государственная таможенная служба сообщила
в Facebook.
Таможенная служба (фото из открытых источников)
Так, на сегодня в территориальных органах отстранены:
• в Галицкой
таможне — 46 работников;
• в Закарпатской
— 23 работника;
• в Волынской —
23 работника;
• в Одесской —
22 работника;
• в Киевской — 8
работников;
• в Буковинской
— 3 работника.
Соответствующие исковые возражения, которыми оспаривается указ Зеленского, в Верховном Суде получили 29 марта. Судя по всему, в поиске справедливости находится не только Тупицкий, но и Касминин. Впрочем, Александр Тупицкий в недавнем интервью обещал, что обязательно обратиться в ВС, дабы оспорить "неконституционное", по его мнению, решение.
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