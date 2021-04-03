logo
Русский Українська

BTC/USD

59534.49

ETH/USD

2145.37

LTC/USD

213.93

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

33.12

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика После заседания СНБО десятки таможенников остались без работы
commentss НОВОСТИ Все новости

После заседания СНБО десятки таможенников остались без работы

Меры коснулись преимущественно западного региона

сегодня, 01:16
Автор:

Ольга Чародий

Совет национальной безопасности и обороны инициировал отстранение от обязанностей более 100 таможенников, включая 17 руководителей таможен и таможенных постов. Об этом Государственная таможенная служба сообщила в Facebook.

После заседания СНБО десятки таможенников остались без работы

Таможенная служба (фото из открытых источников)

"На данный момент, кроме персональных санкций в отношении круга лиц, деятельность которых связывают с контрабандой, принимаются меры в отношении должностных лиц таможенных органов, которые могут быть причастны к коррупционным действиям", — говорится в сообщении.

Так, на сегодня в территориальных органах отстранены:

•         в Галицкой таможне — 46 работников;

•         в Закарпатской — 23 работника;

•         в Волынской — 23 работника;

•         в Одесской — 22 работника;

•         в Киевской — 8 работников;

•         в Буковинской — 3 работника.

 Напомним, с 27марта несколько судей Конституционного суда Украины утратили свои полномочия. Такое решение принял глава украинского государства Владимир Зеленский. Отменив указы о назначении Александра Касминина и Александра Тупицкого, президент вывел противостояние с КСУ на новый уровень. Стоит отметить, что по словам представителя президента в КСУ Федора Вениславского, уволенных судей ждет будущее обычных украинских граждан. Как объяснил чиновник, эти лица больше не находятся на пожизненном содержании государства, им не будет выделяться специальная охрана и т.п.

Соответствующие исковые возражения, которыми оспаривается указ Зеленского, в Верховном Суде получили 29 марта. Судя по всему, в поиске справедливости находится не только Тупицкий, но и Касминин. Впрочем, Александр Тупицкий в недавнем интервью обещал, что обязательно обратиться в ВС, дабы оспорить "неконституционное", по его мнению, решение.


 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/101101198291647/posts/285858323149266
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ