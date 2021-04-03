После заседания СНБО десятки таможенников остались без работы

Совет национальной безопасности и обороны инициировал отстранение от обязанностей более 100 таможенников, включая 17 руководителей таможен и таможенных постов. Об этом Государственная таможенная служба сообщила в Facebook.

Таможенная служба (фото из открытых источников)

"На данный момент, кроме персональных санкций в отношении круга лиц, деятельность которых связывают с контрабандой, принимаются меры в отношении должностных лиц таможенных органов, которые могут быть причастны к коррупционным действиям", — говорится в сообщении.

Так, на сегодня в территориальных органах отстранены:

• в Галицкой таможне — 46 работников;

• в Закарпатской — 23 работника;

• в Волынской — 23 работника;

• в Одесской — 22 работника;

• в Киевской — 8 работников;

• в Буковинской — 3 работника.

Напомним, с 27марта несколько судей Конституционного суда Украины утратили свои полномочия. Такое решение принял глава украинского государства Владимир Зеленский. Отменив указы о назначении Александра Касминина и Александра Тупицкого, президент вывел противостояние с КСУ на новый уровень. Стоит отметить, что по словам представителя президента в КСУ Федора Вениславского, уволенных судей ждет будущее обычных украинских граждан. Как объяснил чиновник, эти лица больше не находятся на пожизненном содержании государства, им не будет выделяться специальная охрана и т.п.

Соответствующие исковые возражения, которыми оспаривается указ Зеленского, в Верховном Суде получили 29 марта. Судя по всему, в поиске справедливости находится не только Тупицкий, но и Касминин. Впрочем, Александр Тупицкий в недавнем интервью обещал, что обязательно обратиться в ВС, дабы оспорить "неконституционное", по его мнению, решение.







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!