Эксперт Загородний объяснил, почему в Украине не начались "посадки" политиков высокого уровня

Перспективы "дел Порошенко" — бесперспективны. Скорее всего, ничем это всё не закончится. Так считает экономический и политический эксперт Тарас Загородний в интервью "Комментариям".

"На фоне отсутствия позитивных результатов на экономическом, политическом, социальном фронтах (да, практически везде) такое себе "гонение Порошенко", по замыслу некоторых, может принести Зеленскому некий имиджевый результат. К примеру, повысить рейтинг. Но это вряд ли", – говорит эксперт.

По словам Тараса Загороднего, в украинском политикуме высшего звена есть негласный пакт – своих не трогать. Его нарушил Янукович, когда посадил экс-премьера Тимошенко. Но потом всё вернулось еще тем бумерангом.



"Приходя во власть, у многих появляется соблазн "свести счеты", "посадить", "разогнать". Но рано или поздно ты эту власть теряешь. И пойдет "обратка". Именно поэтому у нас практически нет посадок высшего звена, – поясняет эксперт. – Хоть многих есть за что".

Чаще всего мы видим просто декорации, уверен Тарас Загородний. В стиле "мы так сильно хотим посадить, но – не можем". Хоть если бы реально хотели – смогли бы. Уж кого-то из окружения топ-политиков – так точно.



"Еще одна причина – после люстрации и губительных реформ у нас практически уничтожили следственный аппарат. То, что осталось, не в состоянии собрать в нужную конструкцию (которая не рассыпалась бы в суде) ни одного громкого дела, – подчеркивает эксперт. – Если говорить о президентах, к примеру, можно было бы привлечь за превышение служебных полномочий. И Порошенко (то самое назначение Сытника главой НАБУ, которое уже признал незаконным КСУ), и Зеленского, который начал правление с весьма сомнительного указа о роспуске парламента. Но кто готов это сделать?"

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