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Эксперт Загородний объяснил, почему в Украине не начались "посадки" политиков высокого уровня

Политолог считает, что нынешние политики после следующих выборов могут бояться сами оказаться за решеткой

сегодня, 18:35
Автор:

Владимир Лавский

Перспективы "дел Порошенко" — бесперспективны. Скорее всего, ничем это всё не закончится. Так считает экономический и политический эксперт Тарас Загородний в интервью "Комментариям".

Эксперт Загородний объяснил, почему в Украине не начались "посадки" политиков высокого уровня

"На фоне отсутствия позитивных результатов на экономическом, политическом, социальном фронтах (да, практически везде) такое себе "гонение Порошенко", по замыслу некоторых, может принести Зеленскому некий имиджевый результат. К примеру, повысить рейтинг. Но это вряд ли", – говорит эксперт.

По словам Тараса Загороднего, в украинском политикуме высшего звена есть негласный пакт – своих не трогать. Его нарушил Янукович, когда посадил экс-премьера Тимошенко. Но потом всё вернулось еще тем бумерангом.

"Приходя во власть, у многих появляется соблазн "свести счеты", "посадить", "разогнать". Но рано или поздно ты эту власть теряешь. И пойдет "обратка". Именно поэтому у нас практически нет посадок высшего звена, – поясняет эксперт. – Хоть многих есть за что".

Чаще всего мы видим просто декорации, уверен Тарас Загородний. В стиле "мы так сильно хотим посадить, но – не можем". Хоть если бы реально хотели – смогли бы. Уж кого-то из окружения топ-политиков – так точно.

"Еще одна причина – после люстрации и губительных реформ у нас практически уничтожили следственный аппарат. То, что осталось, не в состоянии собрать в нужную конструкцию (которая не рассыпалась бы в суде) ни одного громкого дела, – подчеркивает эксперт. – Если говорить о президентах, к примеру, можно было бы привлечь за превышение служебных полномочий. И Порошенко (то самое назначение Сытника главой НАБУ, которое уже признал незаконным КСУ), и Зеленского, который начал правление с весьма сомнительного указа о роспуске парламента. Но кто готов это сделать?"
Ознакомиться с другими мнениями экспертов по данной теме можно ознакомиться на нашем сайте. 


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