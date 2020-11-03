ГБР и Порошенко: как накажут пятого президента Украины

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) обращаются за международной правовой помощью для расследования производства в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко. Речь, в частности, об оффшорах. "Комментарии" узнали у эккспертов, каковы перспективы этого (или хоть какого-то) из дел Порошенко и почему у Зеленского и Ко не получается "прижать" "попередника".

"Скорее всего, расследовать просто нечего"

Политический эксперт Сергей Таран подчеркивает, что президент Зеленский имеет огромное как для Украины влияние на силовые структуры. Но всё выгляди так, будто он использует его лишь для атак на политических оппонентов.

"Он не стесняется говорить западным политикам, что назначит "стопроцентно своего человека в генпрокуроры". Хоть такой подход противоречит Конституции, – отмечает эксперт. – Правда, Рябошапка, похоже, оказался не таким уж "стопроцентно его". А возбужденные и при нем, и уже при новом генпрокуроре дела выглядят как избирательное правосудие. Потому что возбуждаются в основном против оппозиции. В том числе – против пятого президент Порошенко. И на западе открыто говорят, что, именно так выглядит поток производств, который генерируют соответствующие структуры".

По мнению эксперта, можно обращаться к каким угодно странам и международным структурам с просьбой о помощи в каких угодно расследованиях. Но это не сработает так, как хотели бы те, кто ведет эту игры. Потому что запад уже не раз делал Украине замечание касательно избирательного правосудия. В том числе, когда Порошенко вызывали на допросы и ходили слухи о его возможном аресте.

"Скорее всего, расследовать просто нечего, – считает Сергей Таран. – Возбуждаются десятки дел, но до суда не доходят. Отсюда вывод: дела возбуждают просто ради информационного хайпа. Мол, смотрите, эти "папередники" — и далее вписывайте, что хотите… Тем самым власть отвлекает внимание от собственных провалов практически по всем направлениям. В том числе – касательно борьбы с коррупцией".

"Гонение Порошенко может повысить рейтинг Зеленского"

Перспективы "дел Порошенко" — бесперспективны. Скорее всего, ничем это всё не закончится. Так считает экономический и политический эксперт Тарас Загородний.

"На фоне отсутствия позитивных результатов на экономическом, политическом, социальном фронтах (да, практически везде) такое себе "гонение Порошенко", по замыслу некоторых, может принести Зеленскому некий имиджевый результат. К примеру, повысить рейтинг. Но это вряд ли", – говорит эксперт.

По словам Тараса Загороднего, в украинском политикуме высшего звена есть негласный пакт – своих не трогать. Его нарушил Янукович, когда посадил экс-премьера Тимошенко. Но потом всё вернулось еще тем бумерангом.

"Приходя во власть, у многих появляется соблазн "свести счеты", "посадить", "разогнать". Но рано или поздно ты эту власть теряешь. И пойдет "обратка". Именно поэтому у нас практически нет посадок высшего звена, – поясняет эксперт. – Хоть многих есть за что".

Чаще всего мы видим просто декорации, уверен Тарас Загородний. В стиле "мы так сильно хотим посадить, но – не можем". Хоть если бы реально хотели – смогли бы. Уж кого-то из окружения топ-политиков – так точно.

"Еще одна причина – после люстрации и губительных реформ у нас практически уничтожили следственный аппарат. То, что осталось, не в состоянии собрать в нужную конструкцию (которая не рассыпалась бы в суде) ни одного громкого дела, – подчеркивает эксперт. – Если говорить о президентах, к примеру, можно было бы привлечь за превышение служебных полномочий. И Порошенко (то самое назначение Сытника главой НАБУ, которое уже признал незаконным КСУ), и Зеленского, который начал правление с весьма сомнительного указа о роспуске парламента. Но кто готов это сделать?"

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