Эксперт рассказал, зачем ГБР возбудило очередное дело против Порошенко

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Владимир Лавский
Политический эксперт Сергей Таран в интервью "Комментариям" подчеркивает, что президент Зеленский имеет огромное как для Украины влияние на силовые структуры. Но всё выглядит так, будто он использует его лишь для атак на политических оппонентов.
По мнению эксперта, можно обращаться к каким угодно странам и международным структурам с просьбой о помощи в каких угодно расследованиях. Но это не сработает так, как хотели бы те, кто ведет эту игры. Потому что запад уже не раз делал Украине замечание касательно избирательного правосудия. В том числе, когда Порошенко вызывали на допросы и ходили слухи о его возможном аресте.
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