Эксперт рассказал, зачем ГБР возбудило очередное дело против Порошенко

Политический эксперт Сергей Таран в интервью "Комментариям" подчеркивает, что президент Зеленский имеет огромное как для Украины влияние на силовые структуры. Но всё выглядит так, будто он использует его лишь для атак на политических оппонентов.

"Он не стесняется говорить западным политикам, что назначит "стопроцентно своего человека в генпрокуроры". Хоть такой подход противоречит Конституции, – отмечает эксперт. – Правда, Рябошапка, похоже, оказался не таким уж "стопроцентно его". А возбужденные и при нем, и уже при новом генпрокуроре дела выглядят как избирательное правосудие. Потому что возбуждаются в основном против оппозиции. В том числе – против пятого президента Порошенко. И на западе открыто говорят, что именно так выглядит поток производств, который генерируют соответствующие структуры".

По мнению эксперта, можно обращаться к каким угодно странам и международным структурам с просьбой о помощи в каких угодно расследованиях. Но это не сработает так, как хотели бы те, кто ведет эту игры. Потому что запад уже не раз делал Украине замечание касательно избирательного правосудия. В том числе, когда Порошенко вызывали на допросы и ходили слухи о его возможном аресте.

"Скорее всего, расследовать просто нечего, – считает Сергей Таран. – Возбуждаются десятки дел, но до суда не доходят. Отсюда вывод: дела возбуждают просто ради информационного хайпа. Мол, смотрите, эти "папередники" — и далее вписывайте, что хотите… Тем самым власть отвлекает внимание от собственных провалов практически по всем направлениям. В том числе – касательно борьбы с коррупцией".

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