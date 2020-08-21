Экс-нардеп Жвания обратился к Зеленскому и рассказал о всех грехах Порошенко (ВИДЕО)

Бывший народный депутат и соратник Петра Порошенко Давид Жвания записал новое видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Данное видео опубликовал телеграм-канал "Картель".

"Владимир Александрович, не знаю, смотрели ли вы мое предыдущее видео. Возможно, от вас скрывают данную информацию. Я записал уже несколько сообщений, в которых признался в совершении преступлений с Петром Порошенко, Александром Турчиновым и другими участниками преступной группировки. А ваша команда их игнорирует. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова будто ничего не видит, поэтому обращаюсь напрямую к вам. "Дружба" с оппозицией ни к чему вас не приведет. Пока Венедиктова молчала, Порошенко начал активно раскачивать ситуацию в стране. Сейчас все "порохоботы" обвиняют вас в предательстве и сотрудничестве с Кремлем. Я знаю этих людей, поэтому что по просьбе Порошенко некоторое время их финансировал. Потом выйдут люди выйдут на улицу, и вы уже не поймете, что делать. Петр Порошенко - лучший специалист по провокациям в Украине. Я знаю, о чем говорю. Ради достижения своих интересов он ни перед чем не остановится. Чтобы подогреть ненависть к Виктору Януковичу, он и Александр Турчинов устроили серию избиений и похищений активистов. По просьбе Порошенко все это курировал Виталий Ярема (первый вице-премьер-министр в Кабмине Яценюка - ред). Они 25 декабря 2013 года организовали избиение Татьяны Черновол (журналистка, общественный деятель - ред.). Это все было сделано, чтобы Майдан не разошелся. С этой же целью 21 января 2014 года похитили Игоря Луценко и Юрия Вербицкого (активисты Майдана - ред.). И если для Луценко все закончилось благополучно, потому что его отчим Михаил Стельмах, глава НБУ, догадывался, кто стоит за похищениями, и договорился за пасынка, то Вербицкого принесли в жертву. В то же время, чтобы усилить эффект, было организовано, так называемое, похищение Дмитрия Булатова (один из лидеров Автомайдана - ред.). Но никакого похищения на самом деле не было, он работал на Порошенко. И просто брал деньги у Порошенко и обычных людей, которые давали деньги на Автомайдан. Господин президент, не бездействуйте, я готов вам помогать", - сказал Жвания.

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