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Экс-мэра Славянска Нелю Штепу обвинили в нарушении избирательного законодательства

Штепа рекламирует себя на русском языке как кандидата в мэры Славянска - ОПОРА

сегодня, 15:21
Автор:

Виолетта Комаровская

Экс-мэра Славянска Нелю Штепу обвинили в нарушении законодательства перед местными выборами. Гражданская сеть ОПОРА пожаловалась на нее в управление Госпродпотребслужбы Донецкой области. Юристы ГС уверены, что размещать агитационные плакаты в Славянске, да еще и на русском языке, потенциальная кандидатка не имела права. Об этом говорится в заявлении ОПОРЫ. 

Еще 1 августа Штепа, которую в свое время судили за сотрудничество с боевиками и посягательство на территориальную целостность Украины, заявила, что будет вновь баллотироваться в мэры Славянска. Идти на выборы она собралась от некой "Партии Мира и Развития". Созвучный слоган появился нынче на ее билбордах. А значит их можно расценивать как преждевременную агитацию, ведь официально Штепа еще не регистрировалась  кандидатом, - говорит советник по юрвопросам ОПОРЫ Павел Романюк. 

Экс-мэра Славянска Нелю Штепу обвинили в нарушении избирательного законодательства

Неля Штепа. Фото: joinfo.ua

"Изображение на плакате руководителя местной партячейки и слогана, тождественного с названием партии, по мнению нашего юридического советника, дает повод рассматривать эти билборды как политическую рекламу", - говорится в сообщении опоры.

Проводить политическую агитацию до старта избирательной кампании в Украине запрещено. 

"Избирательный кодекс гласит, что предвыборная агитация должна начинаться на следующий день после того, как кандидат или партия будут официально зарегистрированы на выборах. Получается, что официальной кандидатки Штепы нет, а политическая реклама от ее имени уже есть", - объяснила координатор ОПОРЫ в Донецкой области Наталья Боровская. 

Кроме того, размещать политическую рекламу на иностранном, в частности русском, языке также запрещает закон. 

"Здесь есть признаки нарушения закона "О рекламе" и закона "О функционировании украинского языка", - говорится в сообщении гражданской сети. 


Напомним, "Комментарии" рассказывали о том, что ранее Нелю Штепу заметили в одном из Киевских супермаркетов. 


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