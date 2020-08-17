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В Минздраве рассказали, из-за чего могут отменить местные выборы

Остановить избирательный процесс в Украине может вторая волна коронавируса

сегодня, 08:31
Автор:

Виолетта Комаровская

Местные выборы, которые должны состояться в Украине 25 октября, могут отложить. Об этом заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко. Но произойдет это лишь в том случае, если вторая волна коронавируса этой осенью окажется слишком агрессивной, сказал он в эфире канала "Украина 24"

Отменить голосование могут в том случае, если в так называемой красной карантинной зоне окажется одновременно половина страны. 

В Минздраве рассказали, из-за чего могут отменить местные выборы

Выборы в Украине. Фото: JOINFO.UA

"Если сразу 50 процентов территории отнесут к красной зоне, это будет веским основанием для того, чтобы всерьез задуматься - стоит ли проводит какие-либо массовые мероприятия. И выборы в том числе", - говорит Ляшко. 

Главный санитарный врач напомнил, что Украина готовится сейчас ко второй волне коронавируса, и начаться она может как раз в октябре. Именно тогда стартует сезон активного распространения гриппа и ОРВИ. Это, в свою очередь, может повлиять и на рост заболеваемости коронавирусом. 

В вопросе выборов Украина пойти готова пойти по польскому сценарию. В Польше из-за пандемии в свое время перенесли президентские выборы. 

"Мы имеем четкие рекомендации. Они показали, что если соблюдать санитарные нормы, роста количества случаев коронавируса не будет", - добавил главный санврач.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что местные выборы не состоятся в нескольких общинах Донецкой и Луганской областей. 


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