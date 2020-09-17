“Еб*ть, как тупых свиней”: прокурора Тернопольщины уволили спустя день после назначения

В Тернопольской области уволили прокурора Николая Петришина, который, по информации общественников, оскандалился в первый рабочий день. Как сообщает в Facebook Центр противодействия коррупции, 30-летний чиновник устроил банкет в честь назначения, на котором якобы пообещал "еб*ть" подчиненных за невыполнение приказов.

Антикоррупционеры пишут, что на должность Петришина назначили в этот понедельник. На банкете же новоиспеченный прокурор, по информации Центра противодействия коррупции, якобы “вынуждал подчиненных обещать выполнять все приказы”. В противном случае начальник якобы пообещал “еб*ть, как тупых свиней”.

Сам Петришин заверил, что никакого банкета, а уж тем более резкого заявления с его стороны не было. Однако вчера в столице состоялось заседание дисциплинарной комиссии Генпрокуратуры, на котором прокурору “рекомендовали подать в отставку из-за непонимания с коллегами”.



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