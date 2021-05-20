Дорогие костюмы и «мерседес»: политолог раскритиковал «слугу» Культенко

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Станислав Молчанов
К перечню достижений на посту нардепа от политсилы "Слуга народа" Артема Культенко можно отнести лишь новый "мерседес" и дорогие костюмы марки Zilli. Об этом написал на своей странице в Facebook политолог Тарас Чорновил, подчеркивая, что при этом выпускник духовной семинарии и исповедник идей "русского мира" стремительно продвигается по карьерной лестнице внутри партийных структур.
Чорновил раскритиковал "слугу народа" Культенко. Коллаж: "Комментарии"
Эксперт напомнил, что фигура Культенко запомнилась в парламенте исключительно за счет скандалов. Например, когда перед местными выборами 2020 года "слуги" решили посетить прифронтовые территории, Культенко демонстративно развернулся и поехал ночевать в Святогорскую Лавру Московского патриархата.
По словам Чорновила, именно на "духовной почве" Культенко сошелся с экс-замглавой Офиса Президента Сергеем Трофимовым, которого эксперт называет покровителем нардепа.
Тарас Чорновил также напомнил о недавней истории с участием Культенко в незаконной вечеринке в одном из ресторанов Конча-Заспы во время локдауна, о чем рассказывали журналисты программы "Схемы".
По мнению эксперта, участники мероприятия, среди которых был и Культенко, не просто нарушали правила карантина, но еще и распределяли между собой роли в управлении киевской областной ячейкой "Слуг народа". Речь, в частности, о передаче реального управления от избранного формальным руководителем Андрея Мотовиловца фактическому — Культенко, который должен был заменить Александра Дубинского после введения против последнего санкций США и исключения из фракции.
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