Дорогие костюмы и «мерседес»: политолог раскритиковал «слугу» Культенко



















К перечню достижений на посту нардепа от политсилы "Слуга народа" Артема Культенко можно отнести лишь новый "мерседес" и дорогие костюмы марки Zilli. Об этом написал на своей странице в Facebook политолог Тарас Чорновил, подчеркивая, что при этом выпускник духовной семинарии и исповедник идей "русского мира" стремительно продвигается по карьерной лестнице внутри партийных структур.

Чорновил раскритиковал "слугу народа" Культенко. Коллаж: "Комментарии"

Эксперт напомнил, что фигура Культенко запомнилась в парламенте исключительно за счет скандалов. Например, когда перед местными выборами 2020 года "слуги" решили посетить прифронтовые территории, Культенко демонстративно развернулся и поехал ночевать в Святогорскую Лавру Московского патриархата.

По словам Чорновила, именно на "духовной почве" Культенко сошелся с экс-замглавой Офиса Президента Сергеем Трофимовым, которого эксперт называет покровителем нардепа.

автопарки "Мерседесами" "Возможно, их соединила любовь к московскому патриархату, может — совместные планы взять под контроль мелкий и средний бизнес в Киеве, а еще вероятно, нескрываемое сибаритство. "Друзья-прихожане" московской церкви имеют также общую страсть к немецкому автопрому — оба недавно обновили свои. И если для Трофимова это хоть как-то укладывается в его предыдущую бизнес-историю и причастность к скандальным коррупционным потокам, то для Культенко, который еще два года до того руководил двумя пирожковыми в левобережном районе столицы Позняках, а теперь вышивает в Zilli по Верховной Раде — это, пожалуй, самое большое "достижение". И единственное, чем такой "слуга" может гордиться", — написал политолог.

Тарас Чорновил также напомнил о недавней истории с участием Культенко в незаконной вечеринке в одном из ресторанов Конча-Заспы во время локдауна, о чем рассказывали журналисты программы "Схемы".

По мнению эксперта, участники мероприятия, среди которых был и Культенко, не просто нарушали правила карантина, но еще и распределяли между собой роли в управлении киевской областной ячейкой "Слуг народа". Речь, в частности, о передаче реального управления от избранного формальным руководителем Андрея Мотовиловца фактическому — Культенко, который должен был заменить Александра Дубинского после введения против последнего санкций США и исключения из фракции.

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