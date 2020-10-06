Должность Фокина будет ликвидирована – Казанский

Кандидатов на место заместителя главы Трехсторонней контактной группы, которую занимал скандально известный политик Витольд Фокин никого не подыскивают. Стоит вопрос о сокращении данной должности. Об этом в прямом эфире "Громадського радіо" заявил один из представителей украинской стороны в ТКГ, журналист Денис Казанский.

Фото: socportal.info

"Фактически у него (Фокина — ред.) не было какой-то должности, он формально был заместителем, но пока никого не рассматривают. Эта должность не является обязательной, главе делегации не обязательно иметь заместителя, поэтому просто можно сказать, что эта должность упразднена", — отметил он.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский вывел Фокина из состава украинской делегации в ТКГ, после того, как Витольд Фокин, будучи на должности заместителя главы главы украинской делегации в ТКГ, сделал ряд громких заявлений, в том числе о том, что никогда не был и не будет врагом России, и что на Донбассе нет войны между РФ и Украиной.





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