Должность Фокина будет ликвидирована – Казанский

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Дмитрий Симоненко
Кандидатов на место заместителя главы Трехсторонней контактной группы, которую занимал скандально известный политик Витольд Фокин никого не подыскивают. Стоит вопрос о сокращении данной должности. Об этом в прямом эфире "Громадського радіо" заявил один из представителей украинской стороны в ТКГ, журналист Денис Казанский.
Фото: socportal.info
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский вывел Фокина из состава украинской делегации в ТКГ, после того, как Витольд Фокин, будучи на должности заместителя главы главы украинской делегации в ТКГ, сделал ряд громких заявлений, в том числе о том, что никогда не был и не будет врагом России, и что на Донбассе нет войны между РФ и Украиной.
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