«Депутаты, которые имеют огромные состояния, все будут возвращать»: СНБО про госнедры и офшоры

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Ольга Чародий
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей
Данилов заявил, что решения по офшорам и государственным недрам будут принимать
на будущих заседания СНБО.
Алексей Данилов, фото - из открытых источников
Об этом шла речь в эфире программы "Свобода слова Савика
Шустера".
Данилов добавил, что отдельным вопросом заседаний СНБО будет ситуация вокруг украинских государственных недр.
Напомним, известная телеведущая и медийная личность Оксана Марченко могла попасть под санкции вместе со своей подругой Натальей Лавренюк из-за владения нефтезаводом в России. Такую информацию, ссылаясь на личные источники в Совете национальной безопасности и обороны. Предприятие, о котором идет речь — Новошахтинский завод нефтепродуктов, расположенный, собственно, в Новошахтинске Ростовской области. По словам высокопоставленного источника, Марченко и Лавренюк являются единоличными собственницами этого завода. Акции поделены между женщинами в пропорции 75 на 25.
Чем так примечательно предприятие Новошахтинска? Именно этот завод поставляет топливо и другие нефтепродукты на оккупированные территории Донбасской и Луганской областей. Следовательно, ему вменяют пособничество терроризму и сотрудничество с администрациями так называемых "ЛНР" и "ДНР".
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