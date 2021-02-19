«Депутаты, которые имеют огромные состояния, все будут возвращать»: СНБО про госнедры и офшоры

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что решения по офшорам и государственным недрам будут принимать на будущих заседания СНБО.

Алексей Данилов, фото - из открытых источников

Об этом шла речь в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Дальше будет. Дальше будут офшоры, собственность, дальше будет все, что с 90-х украли у украинского народа — будет у украинского народа. Я могу сказать, все эти депутаты, которые сегодня сидят с состояниями 300 миллионов, 400 миллионов. Люди добрые, где вы это взяли? Вы никогда не работали в бизнесе", — сказал Данилов.

Данилов добавил, что отдельным вопросом заседаний СНБО будет ситуация вокруг украинских государственных недр.

Напомним, известная телеведущая и медийная личность Оксана Марченко могла попасть под санкции вместе со своей подругой Натальей Лавренюк из-за владения нефтезаводом в России. Такую информацию, ссылаясь на личные источники в Совете национальной безопасности и обороны. Предприятие, о котором идет речь — Новошахтинский завод нефтепродуктов, расположенный, собственно, в Новошахтинске Ростовской области. По словам высокопоставленного источника, Марченко и Лавренюк являются единоличными собственницами этого завода. Акции поделены между женщинами в пропорции 75 на 25.

Чем так примечательно предприятие Новошахтинска? Именно этот завод поставляет топливо и другие нефтепродукты на оккупированные территории Донбасской и Луганской областей. Следовательно, ему вменяют пособничество терроризму и сотрудничество с администрациями так называемых "ЛНР" и "ДНР".









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