Депутаты более полусотни местных советов просят Зеленского ветировать "градостроительную реформу"

Почти тысяча депутатов местных советов уже обратились к Президенту Украины с просьбой по поводу вето законопроекта №5655 — так называемой "градостроительной реформы"



Обращения с просьбой применить вето к законопроекту №5655

Об этом сообщает Ассоциация городов Украины, пишут "Комментарии".

Избранники из разных политических сил верят в вето Президента Украины на законопроект № 5655. На сегодняшний день 56 советов среди которых 28 городских и 28 сельских и поселковых советов, приняли соответствующие обращения к Гаранту о применении им вето к законопроекту № 5655. Из всех уголков Украины депутаты обращаются в Верховный главнокомандующий за защитой местного самоуправления и безопасности жителей общин от норм законопроекта № 5655", — сообщают в АГУ.

Аналогичное обращение приняла и Ассоциация городов Украины (АМУ) . Кроме того, АГУ предоставила постатейное обоснование необходимости ветирования закона.

Напомним, как писали "Комментарии", реформа градостроительства , за которую проголосовал украинский парламент, приняв проект закона №5655, приведет к децентрализации контроля, ранее сконцентрированного в одних руках. Об этом заявила заместитель министра общин, территорий и инфраструктуры Александра Азархина. По ее мнению, крайне важно, что в результате введения новой реформы градостроительства произойдет полная цифровизация процессов.

Верховная Рада 13 декабря приняла во втором чтении закон 5655, известный как градостроительная реформа. И сразу же депутаты местных советов начали на сессиях принимать обращение к Зеленскому с просьбой наложить вето на градостроительную реформу, которую согласовали нардепы.

Как говорилось на портале "Комментарии", вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров убежден, что закон №5655 о реформе градостроительства позволит на уровне закона убрать чиновников от принятия решений, автоматизируя их на основании прозрачных алгоритмов и проверки данных в других реестрах и кадастрах.

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