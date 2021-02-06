Дело на 6 миллиардов в Стокгольмском арбитраже: кто и зачем сливает Коломойского

Стокгольмский арбитраж принял решение в пользу Украины в деле на более чем 6 млрд долларов. Проигравшая сторона – украинские олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также народный депутат от фракции "За майбутнє" Игорь Палица. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, кто и как может наносить в ближайшее время удары по олигарху Игорю Коломойскому, и как он будет защищать свои интересы.



Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Игра против Коломойского

Политтехнолог Александр Кондратенко отмечает: "Прежде чем говорить о том, кто готов ввязаться в войну с Игорем Коломойским, хотелось бы отметить, что отказ в иске Международного арбитражного суда Стокгольма Коломойскому и Боголюбову, которые оспаривали нарушение прав инвесторов и просили взыскать с Украины более 6 млрд долл. с формулировкой "арбитраж признал отсутствие своей юрисдикции", выглядит, как минимум, не убедительно. Если арбитры анализировали предоставленные материалы почти 6 лет и в результате приняли такое решение, то, простым языком, это называется "съехать". Я думаю, что арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма таким образом не захотел принимать решение по сути, вот и нашли такой выход. А пределы компетенции ТПС тут явно ни при чем".

Давнее дело странным образом очень быстро разрешилось после победы на президентских выборах в США Джо Байдена и приходом его новой администрации, акцентирует Александр Кондратенко.

"Возвращаясь к вопросу, кто может в ближайшее время бить по ИВК (Игорь Валерьевич Коломойский – ред.), то наши западные партнеры в списке точно есть. Напомню, что не так давно прокуратура США вынесла обвинение Игорю Валерьевичу и его деловому партнеру Геннадию Боголюбову в использовании незаконно присвоенных средств для покупки недвижимости в Огайо за средства, которые были незаконно выведены из украинского "ПриватБанка". А также обвиняла в подобных нарушениях и в других штатах – Техасе и Кентукки. Так что серьезные проблемы со стороны США после прихода Джо для Коломойского только начинаются", – уверен эксперт.

Он также отмечает, что Запад выступает за то, чтобы руководство Украины избавилось от олигархического влияния.

"Потому мы наблюдаем удары по Виктору Медведчуку через санкции против Тараса Козака и телеканалы Zik, 112, NewsОne, – поясняет Александр Кондратенко. – Бьют по Коломойскому и Боголюбову. В ближайшее время не исключаю, что нанесут удар и по Фирташу, а также по тем, кто связан с Российской Федерацией именно в энергетической сфере".

Политтехнолог считает, что в Украине начался очередной передел сфер влияния. В центре внимания – энергетика.

"У Игоря Коломойского серьезный и давний конфликт по вопросам энергетики с другим олигархом – Ринатом Ахметовым. Потому последний выступил категорически против Юрия Витренко, назначение которого, по некоторым данным, активно лоббировал Коломойский и близкие к нему нардепы. Пока ИВК окончательно не утратил хоть какое-то влияние на главу государства, кандидатуру Витренко в парламенте, скорее всего, попробуют протянуть еще раз. Если "опрокинут" с назначением на должность опять, то сбалансировать Кабмин так и не получится. Для Коломойского Витренко – политический противовес премьер-министру Денису Шмыгалю, человеку Ахметова. Если Витренко займет должность, то все вопросы энергетики автоматом закроются на нем", – отмечает Александр Кондратенко.

Он подчеркивает, что для Ахметова это очень неудобно, ведь ему нужны лояльные люди во власти.

"Потому что без этой лояльности в рыночных условиях его бизнес очень быстро станет убыточным. Так что со стороны группы Рината Леонидовича также могут быть атаки на Игоря Валерьевич, – прогнозирует политтехнолог. – Защита Коломойского – это всегда нападение. Думаю, вскоре увидим, как именно он это будет делать".

Конкуренция среди олигархов

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко подчеркивает, что любой олигарх – конкурент для других олигархов. А потому удары могут идти, прежде всего, от них.

"Олигархи то мирятся, то ругаются. Ищут точки соприкосновения, делят потоки. Сейчас с Коломойским остро конкурирует Ахметов. Но может "прилететь" и от Новинского, Фирташа, Порошенко, аграрников, – говорит эксперт. – Прежде всего, могут пытаться получить какие-то преференции, став ближе к власти. Организовывать новые суды. Стараться лишить преференций самого Коломойского".

То, как по олигархам может бить власть, продемонстрировала, по словам Александра Охримено, ситуация с национализацией "ПриватБанка", который ранее находился в частном владении Коломойского и Ко.

"Могут, к примеру, возбуждать против его компаний дела за коррупцию. Но не думаю, что Офис президента пойдет на это. Некоторое время Коломойский активно атаковал Зеленского, считая, что тот ему чего-то недодал. Но в последние недели присмирел. Сказались ситуация с Дубинским, ряд других нехороших сигналов, – отмечает эксперт. – Канал его – 1+1 – вряд ли будут пытаться отжать. На сегодняшний момент он не сильно мешает, критика власти там в рамках допустимого. Более развлекательный, нежели политический. К тому же, канал "родной" для Зеленского, атака на него со стороны власти наделает много шума".

А вот США, где Коломойского явно недолюбливают, могут создать ему еще проблемы, допускает Александр Охрименко.

"Вряд ли сам Коломойский пойдет в атаки и контратаки. Скорее, будет выбирать, что может уступить, а что – сохранить. Ему важно пережить сложный для себя этап (очередной) с минимальными потерями, – рассуждает эксперт. – Не исключаю, что под следующие выборы он может вложиться в новую политсилу. Или еще больше раскручивать "За майбутє". Средства и свой канал пока это позволяют".

Отметим, ряд телеграмм-каналов активно продвигают версию, что информацию о том, как президент Владимир Зеленский с размахом и без масок отметил недавно 43-летие в апартаментах Тимура Миндича, бизнес-партнера олигарха Игоря Коломойского, "слил" журналистам ИВК.

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