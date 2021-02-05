С размахом и без масок: стало известно, как Зеленский отпраздновал день рождения

Недавно, 25 января, у президента Украины Владимира Зеленского было день рождения. Ему исполнилось 43 года. Этот праздник Гарант страны решил отпраздновать 29-го января.

Как Владимир Зеленский отпраздновал свой день рождения - детали. Фото: rusdialog.ru

Зеленский организовал вечеринку. Она состоялась в Киеве в квартире совладельца студии "Квартал-95", который по совместительству является бизнес-партнером олигарха Игоря Коломойского, Тимура Миндича. Об этом рассказали журналисты передачи "Схемы: коррупция в деталях"

Как сообщается в программе, на праздник были приглашены 30 человек. Однако никто из них не одел маску, что противоречит карантинным ограничениям в стране.

Празднование происходило по адресу — улица Грушевского, 9а. Несмотря на то, что там есть квартира, которая принадлежит Зеленским, супруги решили пригласить гостей к апартаментам, которые предоставил Миндич.

На вечеринке присутствовали многие известные личности, среди которых — политики и участники "Квартала-95". Президента приветствовали Сергей Шефир, Андрей Ермак, его заместитель Кирилл Тимошенко, Евгений Кошевой, Елена Кравец, Александр Пикалов, Мика Фаталов, Валерий Жидков, Степан Казанин, Артем Гагарин.

Узнав эту информацию, журналисты написали письмо в Офис президента с вопросами: почему президент Украины нарушает карантинные нормы, не считает ли он, что этим подает плохой пример населению страны, платил ли он за апартаменты, в которых праздновал день рождения и не повлияет ли его тесная связь с партнером Коломойского на государственные решения.

Ответ пока не предоставлен.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что в Зеленского могут появиться новые возможности. Кому и зачем это нужно, читайте в нашем материале.

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