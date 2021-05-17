Дела кандидатские: могут ли Киву отправить на повторную защиту диссертации

Наделавшего немало шума в украинском медиа-пространстве нардепа от "ОПЗЖ" Илью Киву планируют отправить на "переаттестацию" касаемо его недавно защищенной кандидатской диссертации. По словам представителя Министерства внутренних дел Украины, советника Арсена Авакова Владимира Мартыненко, над этой работой может быть проведена некая "глубинная проверка", пишет "Обозреватель".



Мартыненко заявил, что Кива может не стать кандидатом наук. Коллаж: "Комментарии"

Чиновник детально объяснил, что в особо спорных случаях некоторые научные исследования отправляются на повторное рассмотрение специальным советом. При этом анализ работы проводят представители другого высшего учебного заведения, нежели прежде.

По мнению Мартыненко, кандидатская Кивы (защищена 26 апреля 2021 года — ред.) создала некий общественный прецедент, что может послужить толчком к её повторной проверке.

В таком случае специалисты разбирают научный труд на составляющие — наличие научных статей, их резонность, другие различные наработки. Также будет проведена работа и с самим автором кандидатской.

Владимир Мартыненко высказывает предположение, что Илье Киве не удастся пройти повторную защиту. Как объяснил представитель МВД, нардепу придется оперировать множеством научных понятий, доказывать, когда и как он писал все статьи, объяснять, насколько он разбирается в теме исследований.

Мартыненко предполагает, что некоторые из моментов, озвученных после защиты, вызывают некие сомнения. По его словам, как минимум то, что результаты теоретических исследований, касающиеся "законотворческой и преподавательской" тематики, могут практически применяться различными предприятиями.

Отметим, что сам Илья Кива уже довольно бурно отреагировал на подобное заявление Владимира Мартыненко. В весьма грубой, свойственной для себе манера нардеп отозвался об умственных способностях советника главы МВД, назвав его "трутнем" и матерным словом.





Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что после защиты Кивой диссертации несколько украинских научных сотрудников с высокими званиями публично сожгли собственные дипломы в знак протеста. Больше деталей — в нашем материале.

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