ДБР только начало «охоту»: Продолжение следует

Коррупционные дела по ТОП-чиновникам это только начало. Громкие реализации Государственного бюро расследования (ГБР) являются результатом системной работы Бюро в течение длительного периода, пишут "Комментарии", по информации главы ведомства Алексея Сухачева.



Глава ГБР Алексей Сухачев заявил о начале громких дел

По его словам, силовики только начали информировать общество о своей работе по преодолению коррупции в высших эшелонах власти. Сухачев говорит, что сбор информации не прекращался и после начала полномасштабной агрессии РФ, ведь коррупция является не менее опасным врагом для Украины, чем Россия.

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"Конечно, агрессия страны-террористки против Украины внесла существенные коррективы и в работу ГБР. Понятно, что на первый план для ведомства вышли преступления против Национальной безопасности и документирование военных преступлений ВС РФ. Это, в известной степени, создало иллюзию вседозволенности у наших субъектов – речь идет в первую очередь о чиновниках и правоохранителях – которые решили, что "война все спишет" — говорит Сухачев.

Акцентировал он внимание и на том, что в обществе уже давно и четко сформирован запрос на справедливость и нетерпимость относительно коррупции среди чиновников всех уровней.

"Сегодня Государственное бюро расследований и другие правоохранительные органы провели ряд мер в рамках уголовных производств, где фигурируют высокие чины Министерства обороны, налоговой, других министерств и ведомств", — добавляет Сухачев.

И говорит, что в работе следователей и оперативников ГБР есть еще много интересных материалов. Время, когда можно было безнаказанно грабить государство и взрывать его боевую готовность – прошло и прошло очень давно. Если кто-то этого до сих пор не понял – тем хуже для них.

Напомним, как писали "Комментарии", ДБР сообщило о подозрении уволенному заместителю Министра обороны в причастности к закупкам продуктов по завышенным ценам и некачественной амуниции.